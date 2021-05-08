 

Стало известно, где упадет ступень китайской ракеты-носителя

08.05.2021, 14:06, Новости дня
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В сообщении указаны координаты вероятного места падения – 38,1 градуса широты, 62,5 градуса долготы, а также приблизительное время – 8 мая 23.13 UTC (по Киеву это будет 3.13 9 мая). В сообщении отмечено, что прогноз еще может измениться.

Latest TIP (as of 2021-05-07 0456Z) for CZ-5B (Long March 5B) (48275 / 2021-035B) shows projected re-entry at 2021-05-08 23:13(UTC) +/- 540 minutes at latitude 38.1 longitude 62.5
NOTE: This is a huge, 18 hour window, and the time/location of re-entry will continue to vary wildly

— Space-Track (@SpaceTrackOrg) May 7, 2021

Указанные координаты – это территория Туркменистана, недалеко от города Мары.

Скриншот: google.com
Контекст:

Китай 29 апреля использовал ракету Long March 5B для отправки на орбиту базового модуля “Тяньхэ” для будущей станции “Тяньгун” (еще одно название – “Небесный дворец”). Она успешно вывела модуль, сообщало Китайское национальное космическое управление. Это самая тяжелая ракета, разработанная Китаем (грузоподъемность – 22,5 тонны).

После запуска над ракетой утрачен контроль, и она неконтролируемо возвращается на Землю.

В случае падения “Чанчжэн-5В” на Землю это будет один из крупнейших случаев неконтролируемого входа в атмосферу космического аппарата, отмечает SpaceNews. Самым крупным из известных инцидентов был сход с орбиты более чем 76-тонной орбитальной станции NASA Skylab, обломки которой в 1976 году упали в Индийский океан и на западе Австралии, писал портал.

Астрофизик из Астрофизического центра Гарвардского университета Джонатан Макдауэлл считает, что эта ситуация – “не конец света” и что людям не стоит предпринимать меры предосторожности из-за падения ракеты.

Власти Китая обеспокоены вхождением в атмосферу Земли основной ступени ракеты, но уверяют, что большая часть ее обломков сгорит в атмосфере.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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