 

Солонин: Если пять лет назад в РФ было “победобесие”, то сейчас это уже какой-то “площадной балаган”

08.05.2021, 14:06, Новости дня
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“Если у страны нет будущего, все больше и больше разрастается в глазах пропагандистская версия прошлого. Прошлое чудовищное, но пропагандистская версия его разрастается. Понятно, что это последняя идейная скрепа Владимира Путина, и вот на этой скрепе они пытаются что-то надувать. Все это уже приобретает… Ну, если лет пять назад я бы сказал “победобесие”, то сейчас уже надо какое-то другое слово придумать, потому что это уже становится просто фарсом. Это уже какой-то “площадной балаган”, что они одевают детей пятилетних в какие-то формы, разыгрывают какие-то безумные вещи, штурмуют картонный Рейхстаг, построили православный храм и покрасили его в цвет хаки… То есть ребята просто идут по [Владимиру] Войновичу. У Войновича был отец Звездоний. То есть злая сатира, которую превращают в жизнь прямо всерьез”, – сказал историк.

ВИДЕОВидео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

23 августа 1939 года СССР и Германия решили разделить сферы влияния в Восточной Европе и подписали договор о ненападении. Документ известен как пакт Молотова – Риббентропа, по фамилиям министров иностранных дел СССР и Германии, которые поставили под ним подписи. Спустя неделю после заключения пакта Германия напала на Польшу, что стало началом Второй мировой войны. Закончилась война 2 сентября 1945 года капитуляцией Японии.

В 1941 году Германия с союзниками, вопреки договору, совершила нападение на СССР. Период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года в российской историографии называют Великой Отечественной войной.

В РФ утверждают, что СССР “никогда не был союзником гитлеровской Германии” и что он вынужденно подписал договор о ненападении. В МИД России в 2019 году заявили, что этот шаг позволил Советскому Союзу отсрочить начало войны почти на два года и укрепить обороноспособность страны, “тем самым были спасены сотни тысяч жизней”.


Алеся БАЦМАН
главный редактор

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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