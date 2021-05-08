День победы стал для россиян важнее Нового года

В исследовании уровня лояльности россиян к различным праздникам приняли участие 1600 респондентов из 456 населенных пунктов всех регионов страны. Согласно полученным данным, 95% опрошенных оценивают День победы положительно. Этот показатель превышает уровень лояльности к Новому году. Государственный праздник, отмечаемый 1 января, получил одобрение 94% граждан, которые поделились мнением. Резко отрицательно против 9 мая выступили всего 2% опрошенных.

Анализируя результаты опроса, авторы учитывали половую принадлежность участников. Мужчин, которым однозначно нравится День победы, всего на 2% больше, чем женщин, которые уверенно приветствуют этот праздник. Скорее хорошо, чем плохо, к этому торжеству относятся 13% мужчин и 15% женщин.

Третье место в рейтинге самых любимых праздников россиян после Дня победы и Нового года занимает день рождения. В пользу этого популярного торжества проголосовали 92% опрошенных россиян. Меньше всего положительных голосов набрали День народного единства (75%) и День России (81%). Аналитики отмечают, что эти два праздника вошли в перечень государственных позднее остальных.