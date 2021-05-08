Володин: Именно советский солдат спас мир от нацизма

Мир стоял на пороге гибели, именно советский солдат спас его от нацизма, подчеркнул Володин. Победа далась тяжело, война прошла через каждую семью, сказал спикер.

“Граждане нашей страны, Советского союза, сделали все для того, чтобы жил мир», — добавил он.

Необходимо, чтобы потомки помнили, какой ценой далась Победа в Великой Отечественной войне, отметил председатель ГД.

«Ничто не заменит нашу память. Это самое дорогое, что есть», — подчеркнул Володин.

В Тверской области делается все для сохранения исторической памяти, отметил губернатор региона Игорь Руденя. По его словам, каждый третий ветеран Великой Отечественной был участником Ржевско-Вяземской операции.

Бои подо Ржевом велись с января 1942 года по конец марта 1943 года. Историки сравнивают их значимость с победами под Сталинградом и на Курской дуге. В тех боях Красная армия потеряла более 1,3 миллиона человек, включая раненых и пропавших без вести.

В 2017 году ветераны предложили увековечить память павших подо Ржевом. Президент России Владимир Путин поддержал инициативу. Мемориал открыли 30 июня 2020 года.