 

Манижа провела первую репетицию на «Евровидении»

08.05.2021, 13:51, Новости дня
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Певица Манижа, представляющая Россию на конкурсе «Евровидение-2021», провела первую репетицию на арене Ahoy в Роттердаме, раскрыв некоторые секреты своего конкурсного номера.

Во время исполнения песни Russian Woman Манижа сначала появится на сцене в объемном костюме, сшитом из лоскутов ткани разных регионов России, а затем в красном комбинезоне, как на национальном отборе в эфире Первого канала 8 марта. Вместе с ней выступят четверо бэк-вокалистов. На фоновом экране появятся женщины разного возраста – представительницы разных народов России. Их видеоролики в финале номера складываются в слова «Russian Woman», передает ТАСС.

Конкурс «Евровидение» пройдет с 18 по 22 мая в Нидерландах. Манижа выступит в первом полуфинале под номером 3. Состязание в РФ будет транслировать Первый канал.

В апреле песню Манижи для «Евровидения» номинировали на премию Eurostory Award за лучший текст. Между тем сенатор Алексей Пушков счел песню Манижи «барахлом».

Напомним, 5 апреля московские следователи начали проверку песни Манижи «Русская женщина», с которой она будет представлять Россию на «Евровидении». Телеведущий Иван Ургант предложил «подстраховаться» и отправить песню Манижи в Роспотребнадзор, Кадастровую палату, Рыбнадзор, а также прогнать композицию по базе ГИБДД.

Британские букмекеры оценили шансы Манижи на победу в «Евровидении-2021» в 2,27%.



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