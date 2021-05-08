 

В Сети оценили украинский «клон» американского ЗРК Patriot

08.05.2021, 13:51, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Проект ЗРК «Кильчень» украинского конструкторского бюро «Южное», созданный сотрудниками предприятия в инициативном порядке, копирует американский Patriot и является очередным способом «распила бабла», считают пользователи Сети.

Инженеры показали, как будет выглядеть пусковая установка комплекса, а также некоторые тактико-технические характеристики комплекса. Однако в соцсетях высмеяли новое украинское «оружие возмездия» и отметили сходство между ЗРК «Кильчень» и американским Patriot.

«И почему с самого начала прочтения статьи, у меня закралось подозрение, что «кто-то» пытается клонировать американский Patriot?» – цитирует одного из пользователей ФАН.

При этом в Сети оценили хорошую графику на представленных КБ «Южное» рендерах перспективной системы, однако усомнились, что ее смогут воссоздать в металле. Некоторые считают, что проект похож на очередной «распил бабла».

«Заоблачные технологии Незалежной – это заоблачные идеи при полном отсутствии материальной и производственной базы. Но вот графику они и правда отлично освоили!» – сообщил пользователь Сети.

 «Последние двадцать лет Украина только и делает, что рисует и выкладывает интересные картинки, не более. Видно, что специалист по компьютерному моделированию у них хороший, не уверен, правда, что с украинской фамилией, да и то, что на территории Украины проживает — тоже не факт. Ну а реально, не обладая технологиями производства именно ЗРК, любая попытка его создания выглядит только хорошим поводом для распила бабла и не более», – добавил другой комментатор.

Ранее глава офиса украинского президента Андрей Ермак заявил, американские ЗРК Patriot должны быть размещены на Украине, которая «держит оборону против России». По его словам, Украина «держит оборону не только для себя, но и для Запада». «А где США размещают свои ракеты Patriot? Ближайшие – в Польше», – сказал он. Ермак заявил: «Они должны быть здесь»

Военный эксперт Игорь Коротченко сообщил газете ВЗГЛЯД, что «с практической точки зрения запрос Киева на получение ЗРК Patriot не будет реализован, потому что украинские хотелки никого не интересуют».



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

25.12 / В Украине подорожало тепло, Великобритания и ЕС заключили торговую сделку. Главное за день

10.04 / Грузия решила вернуть на Украину посла

05.08 / Посол Китая обвинил США в одержимости мировым господством

07.12 / Нефть подешевела на фоне роста заболеваемости коронавирусом

04.12 / Политика: Волонтеры в 2021 году станут ценным политическим активом

01.01 / Инвестиционное соглашение ЕС и Пекина угрожает мечтам Байдена об антикитайском альянсе с Брюсселем

05.08 / Российский режиссер рассказала о взрыве в Бейруте

19.07 / “Минут 10 так висят”. В Нальчике заклинило аттракцион, люди висели вниз головами

20.02 / Японцы создали лекарство от старости

12.09 / “Красный Крест” получит доступ ко всей территории ОРДЛО – Ермак

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика