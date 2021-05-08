 

В Кремле не исключили влияния плохой погоды на воздушную часть парада Победы в Москве

08.05.2021, 13:51, Новости дня
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков допустил, что в День Победы в Москве плохая погода может сказаться на воздушной части парада Победы на Красной площади 9 мая.

«Погода может повлиять на воздушную часть парада», – цитирует РИА «Новости» Пескова.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что в День Победы в Москве низкая облачность и пасмурная погода может помешать воздушной части парада, а именно слаженным групповым полетам. По словам синоптика, при групповом пилотировании необходимы простые метеоусловия, необходим визуальный контакт. А погода в День Победы не очень благоприятствует слаженным групповым полетам.

В пятницу на Красной площади российской столицы прошла генеральная репетиция парада Победы, которая включала проход пеших расчетов, проезд механизированной колонны и пролет авиации.

Президент РФ Вдалимир Путин в День Победы традиционно перед проходом парадных колонн войск выступает с торжественной речью с трибуны на Красной площади. В прошлом году из-за пандемии парад был перенесен на 24 июня – день исторического Парада Победы 1945 года. Как заявляли в Кремле, зарубежных гостей для участия в параде в этом году не будет.



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