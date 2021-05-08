 

Мнение: Навальный снова «узник совести»

08.05.2021, 13:38, Разное
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Amnesty International повторно присвоила Алексею Навальному статус узника совести. Правозащитная организация признала, что приняла ошибочное решение, лишив политика этого статуса. Но подчеркнула: «Подтверждая статус Навального как узника совести, мы не поддерживаем его политическую программу, но подчеркиваем срочную необходимость того, чтобы его права, включая доступ к независимой медицинской помощи, были признаны и приняты российскими властями».

Когда в феврале Amnesty International лишила Навального статуса «узник совести», я написал:

«… не понимаю, почему на Amnesty International обрушились проклятия.
Признавать или не признавать кого бы то ни было узником совести – это право Amnesty International. Кроме того, Amnesty International по-прежнему требует немедленно освободить Навального, считая, что он преследуется исключительно по политическим мотивам.
А проклинающие Amnesty International де-факто требуют от этой влиятельной международной правозащитной организации отказаться от борьбы за освобождение Алексея Навального.
Разве это правильно?
Я вот тоже никогда не был ярым сторонником, а тем более поклонником Навального. Но сегодня Навальный – в тюремных застенках. По откровенному правовому беспределу. И поэтому я – сторонник Навального, и я среди тех, кто требует освобождения Навального. Как и Amnesty International. Которая тоже требует освобождения Навального, хотя и считает его просто узником «Матросской тишины», а не узником совести»
отсюда.

Сегодня Алексей Навальный снова признан «узником совести». Но, увы, он остается в застенках.…

Фотография отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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