 

Польский эксперт объяснил антиамериканские настроения Германии

08.05.2021, 13:28, Новости дня
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Германия до сих пор не смирилась с утратой лидерских позиций после Второй мировой войны, поэтому для немцев характерны антиамериканские настроения, сообщил эксперт по международным делам Ярослав Гузы в интервью польскому порталу Niezalezna.

По данным опроса, проведенного институтом маркетинговых исследований Latana, 36% граждан ФРГ считаю, что действия США представляют угрозу демократии в их стране. 33% немцев видят эту угрозу в лице Китая, и только для 29% немцев назвали угрозой Россию. При этом же 51% немцев уверены, что влияние США в целом на состояние демократии в мире отрицательное, 32% – положительно, передает RT.

Гузы объяснил такие результаты опроса наличием среди немецкого населения комплексов. «Эти результаты меня не удивляют, так как они уже были подтверждены в ходе другого опроса», – сказал эксперт. При этом он признает, что с точки зрения Польши позиция немцев в отношении демократии в мире не может не вызывать удивления.

Политолог считает антиамериканские настроения в Германии весьма сложной проблемой, которая, с одной стороны, связана с усиливающемся самодовольством немцев ввиду их экономических успехов, а с другой стороны, с появлением некого скрытого антиамериканизма, который отмечается в немецком обществе длительное время.

 «Что касается исторических событий, то, возможно, это объясняется прогрессивным ростом значения Германии во Вьетнамской войне. Именно это помогло распространить такие антиамериканские настроения, и из поколения в поколение, и в левых группах, которые изначально составляли меньшинство, но в последние десятилетия в немецком обществе стали составлять большинство», — отметил эксперт.

 Гузы также указал, что такое отношение присутствует не только в Германии, но и в других странах Западной Европы. «В этом и состоит разница между Восточной и Западной Европой. В странах, в которых был коммунизм, отношение к США куда лучше. В Западной Европе, при всех различиях среди стран, этот антиамериканизм присутствует», – добавил он.

 «Что касается основных стран Западной Европы, то этот антиамериканизм также вызван ощущением потери лидерских позиций после Второй мировой войны. С тех пор США бесспорный лидер в западном мире», – заключил эксперт.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что ФРГ благодарна США за «руку примирения», протянутую после окончания Второй мировой войны.



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