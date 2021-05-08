В Госдуме ответили на «толстовскую» философию Кожухова в отношении Грузии

Россия не должна подставлять щеку для следующей пощечины, а на вводимые ограничения отвечать санкциями, сообщил газете ВЗГЛЯД депутат Леонид Калашников. Так он отреагировал на слова журналиста Михаила Кожухова, который признался в чувстве стыда за Отечество, которое якобы «ведет себя по отношению к Грузии, как дворовая шпана».

«Если Кожухов имеет в виду прекращение авиасообщения между Россией и Грузией, визовый режим, дипломатические отношения, разорванные, кстати, не по нашей вине, а по вине Грузии, то мне эта позиция не очень понятна. Как отвечать на санкции, которые принимают те или иные государства в отношении нашего государства и граждан? Конечно, только, к сожалению, вводить ответные санкции», – считает глава думского комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников (КПРФ).

Депутат призвал не подставлять левую щеку для следующей пощечины. «Если Кожухову ближе такая «толстовщина», то такова его жизненная философия», – уверен депутат.

Глава комитета подчеркнул, что РФ открыта для восстановления отношений с Грузией и «была в шаге от возобновления авиасообщения». «Надо восстановить дипотношения, возвращать предоставление возможности получить визы, но, к сожалению, после некоторых событий отношения опять охлаждались. В РФ есть масса людей, которые хотели бы спокойно поехать в Грузию, пообщаться и наоборот», – подытожил Калашников.

Телеведущий и путешественник Михаил Кожухов признался, что испытывает чувство двойного стыда перед грузинами – за себя и Отечество, которое якобы «ведет себя по отношению к Грузии, как дворовая шпана». «В Грузии испытываешь чувство двойного стыда. Во-первых, за себя – перед веселыми, легкими, чудесными людьми, с которыми ты никогда не расплатишься за их гостеприимство. Во-вторых, стыд за Отечество, которое ведет себя по отношению к Грузии, как дворовая шпана», – написал Кожухов в Facebook.

В апреле французский актер Жерар Депардье, приглашенный для съемок в фильме грузинского режиссера Мераба Кокочашвили о судьбе трех друзей «Терцо мондо», подвергается буллингу в соцсетях и критике со стороны поддерживающих экс-президента Михаила Саакашвили телекомпаний за посещение Абхазии восемь лет назад без согласования с Тбилиси.

Ранее экс-спикер парламента Грузии, лидер оппозиционного «Демократического движения» Нино Бурджанадзе назвала «ошибкой» приезд в Тбилиси российского журналиста Владимира Познера, который в день своего 87-го рождения 1 апреля был фактически выдворен из республики радикалами. Телеведущего также оштрафовали на 600 долларов за нарушение правил изоляции и карантина.

Российско-грузинские отношения остаются напряженными с августа 2008 года, когда Тбилиси напал на Южную Осетию. Москва встала на защиту граждан республики, многие из которых к тому времени приняли российское гражданство, и своих миротворцев, работавших в регионе с 1992 года. В результате пятидневной войны погибли более 1 тыс. человек, из которых 72 – российские военнослужащие. РФ также признала независимость Южной Осетии и Абхазии. В результате между странами были разорваны дипломатические и торговые связи.