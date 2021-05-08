Мнение: Симулятор барона (Pathfinder: Kingmaker)

Российская студия сделала замечательную игру. Название (Pathfinder: Kingmaker) в переводе с английского означает «Следопыт: Создатель королей». Формально это старая добрая RPG, в которой мы управляем партией приключенцев, однако в игре есть кое-что новенькое. Убив локального злодея в первой части игры, мы… садимся на его трон, чтобы самостоятельно править захваченным баронством.

Я так смело раскрываю поворот сюжета, так как именно ради этой связки жанров игру и стоит установить. Вышел Кингмейкер в 2018 году, но сейчас, в эпоху майнеров-разбойников, игры трёхлетней давности — то, что доктор прописал.

Ещё в девяностые я осознал, что гнаться за игровыми новинками довольно глупо. Вызрев несколько лет, игры становятся только лучше — разработчики исправляют баги и выпускают дополнения, сообщество пишет гайды и делает моды, нужное для запуска железо становится доступнее. Также конкретно сейчас можно радоваться, предвкушая скачок в технологиях, который нас ожидает после завершения бума майнинга. Производители видеокарт столкнулись с диким ростом спроса, они мощно вкладываются в новые заводы и в новые лаборатории. Можно рассчитывать, что уже через 3-5 лет видеокарты будут не только гораздо мощнее нынешних, но и дешевле.

Создатели игры собрали миллион долларов на Кикстартере, со всеми вытекающими последствиями. С одной стороны, игра получилась отличной — ценителям жанра рекомендую однозначно. С другой стороны, кроме английского названия в игру добавили, например, орка-содомита, чтобы главный герой мог закрутить с ним роман. Я бы предпочёл видеть в своей команде более традиционных орков — вот как у Толкиена, например.

Симулятор правителя получился довольно примитивным, почти смартфонного уровня, но зато весьма реалистичным. Как и в настоящей жизни, правитель разгребает кучу проблем своего баронства, а эта куча никак не становится меньше. Стоит только героически справиться с одной задницей, как тут же на горизонте появляется другая — ещё больше и ещё страшнее.

По современным меркам баронство — довольно небольшое образование. В переводе на наши деньги доход типичного барона составлял около 2 млн рублей в месяц. Тем не менее раньше масштабы были другими, и потому барона никак нельзя сравнивать напрямую с нынешними менеджерами среднего звена — задачи у барона были сложнее и опаснее, возможностей и ответственности было больше.

Шоком для многих станет, что правитель назначает на руководящие должности не выбранных по тендеру компетентных специалистов, а своих проверенных боевых товарищей, которые зачастую умеют махать секирой явно лучше, нежели решать проблемы государственной важности. Это тоже очень жизненный момент, который с трудом понимают оппозиционные блогеры. Ни один правитель не может себе позволить раздавать ответственные посты случайным людям — такая политика очень быстро закончилась бы провалом и отставкой.

RPG-составляющая довольно типична. Как это всегда и бывает, в первом прохождении я наделал кучу мелких ошибок. К примеру, я сделал главного героя вором, чтобы тот мог вскрывать сундуки, а надо было выбирать, к примеру, класс мага, так как по сюжету мне сразу же выдали в прихвостни милую и пронырливую хоббитессу. С прокачкой навыков я тоже наломал дров, однако всё же моя команда с трудом, но справлялась даже со сложными боями.

Заклинание «масло» — отличная штука, очень рекомендую. Враги поскальзываются на масле и падают, после чего их можно резать, как Берлиоза. Ещё одно отличное заклинание — «увеличение гуманоида». Оно на несколько минут делает бойцов крупными, что сильно помогает в бою.

К сожалению, скромный бюджет игры хорошо чувствуется, экономия заметна невооружённым глазом. На озвучку разных магических голосов денег не хватило: все кастуют одним и тем же голосом, что вызывает комический эффект. Дварфийские крепости похожи друг на друга, как хрущёвки. Некоторые локации откровенно пусты. К примеру, безумный маг живёт практически в голых стенах — как чета молодожёнов, купивших на последние деньги квартиру в новостройке.

Диалогов откровенно мало — даже там, где они нужны для сюжета, встречаются досадные пропуски. К примеру, мы нашли тушу, но без определённого персонажа, который эту тушу осмотрит, скрипт не сработает. Напрашивается фраза: «Ничего не понятно с тушей, нам следовало взять с собой Джейтал». Но нет, игроку предлагают самостоятельно догадываться, что конкретно ему ещё надо сделать, чтобы сработал скрипт.

Особенно раздражает, что биографий и уникальных реплик нет у наёмников. Получается, что теоретически мы можем создать дополнительного персонажа, но на практике он будет картонным манекеном — бессловесным, безэмоциональным, эдаким роботом-гуманоидом. Пока эту проблему не решили, я рекомендую наёмников не приглашать. Всех нужных для полноценной партии персонажей вам постепенно выдадут по мере прохождения сюжета.

Вот на что сценаристы не пожалели времени, так это на создание оригинальной системы месяцев, названия которых звучат как грязная ругань на венгерском языке. На мой взгляд, идея неудачная — знать текущую дату было бы полезно во время управления государством, а заучивать все эти калистрилы, фарасты и сарениты я не стал:

https://pathfinderkingmaker.fandom.com/ru/wiki/Календарь

Кстати, в начале игры я боялся, что сяду на трон, и меч приключенца придётся сменить на бухгалтерскую книгу. Но нет — даже став правителем, главный герой будет лично возглавлять походы в разные части своих владений. Мы будем кем-то типа играющего тренера. Раздали ценные указания на три недели вперёд, а потом сами отправились что-нибудь завоёвывать, раскапывать или грабить.

Багов в игре умеренное количество, интерфейс неудобен, но сносен. Подтормаживать игра умудрялась даже в текстовых квестах, но в целом быстродействие меня устраивало. Пожалуй, единственное, что вызвало серьёзную боль — баг с дверями и телепортом. Полезнейшее заклинание, которое могло бы добавить нелинейности прохождению, оказалось из-за этого бага бесполезным.

Меня утешали воспоминания о серии «Царства Аркании», которая выходила в начале девяностых годов. Там было заклинание Melt Solid, «расплавить твёрдое», смысла которого я не понимал. Уже после прохождения я прочёл, что с помощью этого заклинания можно было временно плавить стены, чтобы находить тайники и спрямлять дорогу в подземельях.

В целом игру, повторюсь, рекомендую: сделана с душой и однозначно стоит потраченного времени. Если начнёте играть прямо сейчас, как раз успеете пройти до того, как студия выпустит продолжение — дата его выхода намечена уже на июнь.