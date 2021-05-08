 

Названы последствия заправки автомобиля некачественным бензином

08.05.2021, 13:16, Разное
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Эксперты назвали ряд последствий, которые появятся, если заправлять автомобиль некачественным топливом. Эта проблема существует с начала серийного производства транспортных средств.
Водителям стоит проявляться внимательность. Как правило, больше сети заправок заботятся о качестве топлива. Важно обращать на внешний вид АЗС, техоборудование, инфраструктуру, способы оплаты и на униформу сотрудников. Если возникают какие-либо сомнения, то лучше заправить автомобиль на другой станции.

Определить качество бензина можно посредством простого теста. Необходимо капнуть на кожу немного топлива. При растирании нормальный продукт должен сразу же испариться и не оставить жирных или же грязных следов. Если плохое топливо все-таки оказалось в баке машины, то понять это при езде достаточно сложно. Не самые новые транспортные средства реагируют на заправку подобного продукта вибрацией, странными звуками, потерей мощности, проблемами с зажиганием, выхлопом черного цвета. Владельцы современных моделей изначально ничего не заметят.

Если автомобилист понял, что в баке оказался суррогат, то нужно сразу же остановиться, поскольку дальше осуществлять движение на таком топливе не рекомендуется. В идеальном варианте необходимо вызвать эвакуатор или же попроситься с кому-то на буксир до ближайшего автосервиса. Продолжать путь допустимо исключительно в экстренных случаях. Если в канистре есть нормальное топливо, то нужно слить суррогат и залить его.

Источник: rg.ru



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