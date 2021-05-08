 

“Спасите маму”: Кристина Асмус получила ногой в лицо от собственной дочери

08.05.2021, 13:16, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Актриса Кристина Асмус получила ногой в лицо от собственной дочери Анастасии. Девочку случайно ударила маму, находясь в детском центре.
Кристина Асмус в социальной сети Instagram поделилась видео, на котором дочь Анастасия случайно ударила ее ногой по губам. На ролике видно, что звезда сериала «Интерны» не ожидала такого поворота событий. Артистка с иронией восприняла происходящее. Она рассказала, что нужно было спасать ее от трубы, а в результате получила удар в лицо. В целом Асмус пошутила, что с припухшими губами будет выглядеть более сексуально.

Дочь Анастасия сразу же начала извиняться перед актрисей. Потом она на камеру попросила подписчиков «спасти маму от губы». Бывшая супруга Гарика Харламова смущенно улыбнулась и крепко обняла наследницу.

Забавное видео пришлось по душе фолловерам. В комментариях к публикации они начали делиться подобными ситуациями, которые происходили в их жизни.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

20.10 / Мнение: Главный предмет экспорта, госдолг на душу населения и наказание за спам

23.01 / Мнение: О художествах Василия Сталина

25.09 / «Агентура ФСБ есть и в ЗАГСах, и в домоуправах»

12.09 / Светлана Бондарчук, Ольга Шелест и другие гости благотворительного аукциона Off white

12.08 / Медики назвали продукты, помогающие снизить высокое артериальное давление

06.09 / Астрофизик из NASA допустила возможность путешествий во времени

02.12 / Эксперты призвали к точечному применению закона об иноагентах

10.04 / В России разрабатывается новая вакцина от коронавируса

17.09 / Елена Малышева раскрыла секрет стройности певицы Валерии

18.12 / Мнение: Введет ли Россия спортивные антисанкции?

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика