“Спасите маму”: Кристина Асмус получила ногой в лицо от собственной дочери

Актриса Кристина Асмус получила ногой в лицо от собственной дочери Анастасии. Девочку случайно ударила маму, находясь в детском центре.

Кристина Асмус в социальной сети Instagram поделилась видео, на котором дочь Анастасия случайно ударила ее ногой по губам. На ролике видно, что звезда сериала «Интерны» не ожидала такого поворота событий. Артистка с иронией восприняла происходящее. Она рассказала, что нужно было спасать ее от трубы, а в результате получила удар в лицо. В целом Асмус пошутила, что с припухшими губами будет выглядеть более сексуально.

Дочь Анастасия сразу же начала извиняться перед актрисей. Потом она на камеру попросила подписчиков «спасти маму от губы». Бывшая супруга Гарика Харламова смущенно улыбнулась и крепко обняла наследницу.

Забавное видео пришлось по душе фолловерам. В комментариях к публикации они начали делиться подобными ситуациями, которые происходили в их жизни.