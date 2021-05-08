В Одессе трактор “полз” по улице, отталкиваясь ковшом от асфальта. Патрульные составили протокол

“Вчера [6 мая] в социальных сетях появилось видео, где водитель трактора двигался по улице Фонтанская дорога с помощью ковша, разрушая при этом асфальтовое покрытие дороги”, – сообщили правоохранители.

Они установили личность водителя и составили в отношении него админпротокол по ст. 139 Кодекса Украины об административных нарушениях (повреждение автомобильных дорог, улиц, дорожных сооружений, железнодорожных переездов и технических средств регулирования дорожного движения, создание препятствий для движения и непринятие необходимых мер по их устранению).

Патрульная полиция опубликовала видео передвижения трактора по дороге с помощью ковша.

https://www.facebook.com/odesapolice/videos/173461304670389/

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