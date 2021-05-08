Мнение: Монгольские подарочные эшелоны для Красной Армии

О том, как во время Великой Отечественной Войны нам помогала братская Монголия.

Цитаты из издания "Монголия во второй мировой войне"

Монгольская помощь Красной Армии

В день начала Великой Отечественной войны советского народа состоялось совместное заседание Президиума Малого Хурала, Совета министров

МНР и ЦК МНРП, на котором было принято постановление «О вероломном нападении фашистской Германии на СССР», где четко определилось отношение МНР к этой войне. В нем говорилось, что народ свободной, независимой страны осуждает акт нападения гитлеровской Германии на СССР и «… верно следуя союзническим обязательствам, принятым по Протоколу о взаимной помощи между МНР и СССР от 12 марта 1936 г., встанет на стороне советского народа и окажет необходимую помощь в его победоносном ведении отечественной войны», что « … он (монгольский народ) готов рука об руку с советским народом грудью встать на защиту свободы и независимости, на защиту завоеваний Великой Октябрьской социалистической революции»2

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23 июня 1941 г., состоялся митинг трудящихся г. Улан-Батора. На митинге выступил премьер-министр МНР Х. Чойбалсан с призывом к народу «… еще теснее сплотиться вокруг партии и государства, неуклонно укреплять экономическую и оборонную мощь своей страны и встать на стороне СССР», что было воспринято монгольским народом. По всей стране прокатилась волна митингов и собраний, на которых выражалось искреннее желание оказать помощь советскому народу и Красной Армии.

Таким образом, оказание всевозможной помощи в борьбе советского народа против гитлеровских захватчиков стало «главной задачей МНР в годы Второй мировой войны».

Прослеживая историю тех лет, можно обнаружить, что стремление монгольского народа помочь фронту Великой Отечественной войны возникло без всякого принуждения, по доброй воле самих аратов с самого начала войны и очень скоро превратилось во всенародное движение. Первыми на призыв Правительства откликнулись рабочие Улан-Баторского Промкомбината, Теплоэлектростанции и жители столицы. Были и конкретные случаи, которые могут служить иллюстрацией этой истории:

– уже 24-26 июня 1941 г. поступили первые заявления от военнослужащих МНР маршалу Х. Чойбалсану с просьбой отправить их на фронт громить фашистов вместе с красноармейцами. Посланник СССР в МНР Иванов 13 августа 1941 г. переслал настоящие заявления в НКИД СССР. Генеральный секретарь НКИД А.А. Соболев в депеше Иванову от 12 сентября 1941 г. просил поблагодарить добровольцев за их готовность воевать в рядах Красной Армии и разъяснить, что сейчас нет необходимости привлекать

добровольцев-иностранцев1



Чойбалсан и Жуков.

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27 июня 1941 г., к маршалу Х. Чойбалсану обратился арат Д. Авид и просил подарить быка Красной Армии. Монгольский руководитель пояснил ему положение дел и, поблагодарив его, сказал, что «… будем чувствовать, что от Вас уже приняли быка и популяризовать Ваш поступок»

Приход арата показался бы совсем незначительным, маленьким эпизодом, который никто бы не вспомнил, если бы он не послужил толчком к организации сбора подарков.

Сбором средств непосредственно руководили Правительство страны и МНРП, их центральные и местные органы, благодаря чему движение расширялось и осуществлялось во всевозможных формах, как материальных, так моральных. Материальная помощь начиналась со сбора подарков для красноармейцев. По мере расширения инициативы и стремления масс помочь Красной Армии, в сентября 1941 г., была создана Центральная Комиссия, на которую была возложена задача «…организации сбора подарков и отправления их красноармейцам, героически воевавшим против немецких фашистов»

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Собранные подарки в первую очередь собирались в подарочные эшелоны.

В октябре 1941 г. уже был укомплектован первый эшелон подарков из теплой одежды: «… полушубков, меховых жилетов, теплых рукавиц и ремней по 15 000; валенок 15 494 пары, 600 штук теплых кофт, 21 444 ватных халатов и 440 одеял из овчин и индивидуальные подарки – 2851 штук»

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Все эти предметы были произведены сверхплана рабочими Промкомбината и Промкооперации, а также руками жителей города Улан-Батора. Отправка эшелона была приурочена к XXIV годовщине Октябрьской революции. Он был направлен в г. Куйбышев. . Общая стоимость подарков составила 1 813 515 тугриков. Кроме этого, в Госбанк СССР наличными было переведено 587 тыс. тугриков. Благодаря организационной деятельности Центральной комиссии и содействию ей со стороны Правительства и МНРП, изо дня в день увеличивался фонд средств для СССР.

В феврале 1942 г. в честь 24-й годовщины Красной Армии был отправлен второй эшелон подарков, который состоял из 37 вагонов, загруженных продовольствием (148,1 т мяса, 8 т колбасы, 10 т кондитерских изделий, 4,5 т масла, 8000 литров водки и 5,5 млн штук папирос, различные консервы и конфеты) и теплыми вещами (2750 пар валенок, 2706 меховых шуб (доха) 4100 меховых жилетов, 1320 полушубков, 6290 пар рукавиц, 4500 метров войлока, 2000 ремней, кожаных сапог, телогреек и теплых щарфов). Общая стоимость оценивалась в 7 187 140 тугриков.

Эти подарки сопровождались делегацией МНР во главе с первым заместителем премьер-министра МНР С. Лувсаном. В состав делегации вошли секретарь Центральной Подарочной комиссии, секретарь ЦК МНРП С. Янжмаа и представители различных слоев монгольского общества, в частности, майор МНРА П. Шагдарсурэн, поэт Л. Цэнд-Очир, скотовод

Б. Пунцаг, партизан Д. Дамба, рабочий Баасан. Были и представители СССР

– атташе Уполномоченного Представительства СССР в МНР Филиппов, инженер Союзнефтеэкспорта Горюнова и бывший партизан Чураков6

. Эта была первая делегация монгольского народа, которая самолично привезла подарки на фронт Великой Отечественной войны и побывала в воинских частях Красной Армии. Эшелоны были переданы частям и подразделениям артиллерийских и стрелковых дивизий и полков 49-й армии Западного фронта под командованием генерал-лейтенанта Захаркина. Состоялись встречи и с командующим фронтом Г.К. Жуковым, давним другом монгольского народа.

Третий подарочный состав был отправлен 27 ноября 1942 г. со станции Наушки. Эшелон, посвященный 25-й годовшине Октябрьской революции, состоял из 236 вагонов, загруженных товарами и продуктами самых различных наименований. В том числе:

– верхняя одежда: полушубки – 30 115, меховые жилеты – 31 090, рукавицы – 31 257, шубы-доха – 3050, шерстяные свитера – 2290, кожаное пальто

– 150, поясные ремни – 33 300, одеяла из овчины – 2011, шапки для лыжников – 900;

– различная обувь: валенки – 30 500 пар, унты – 240, бурки – 2335, сапоги из тонкой кожи – 150, кирзовые – 300, лазаретные тапочки – 7158 пар;

– хозяйственные предметы и конское снаряжение: юрты – 150, войлок – 2428 метров, казачьи седла – 600 шт.;

– канцтовары: конверты 56 050, записные книжки – 27 875, а также часы, ножи и много другое.

Продовольственная часть состояла из 316 т мяса, 26 758 туш зеренов, 92 т масла, 84,8 т колбасы, 12 954 кг варенья, 36 900 кг конфет и сладостей, 70 400 кг печенья и кондитерских изделий, 480 ящиков водки. Сюда же были включены 127 ящиков общих подарков и 22 176 штук индивидуальных посылок.

. Все подарки были изготовлены из местного сырья. Над ними работали, не считаясь со временем, тысячи рабочих и аратов Монголии. По своей величине и стоимости это был один из самых больших составов подарочных эшелонов, отправленных Монголией за годы Великой Отечественной войны. Общая стоимость его по курсу того времени оценивалась 9 252 340 тугриков.

Подарочный состав, разделенный на четыре части, сопровождала большая делегация во главе с премьер-министром МНР, маршалом Х. Чойбалсаном. Первый эшелон возглавил Председатель Президиума Малого Хурала Г. Бумцэнд, второй – секретарь ЦК МНРП Ч. Сурэнжав, третий – командуюший добровольными кавалерийскими отрядами народной самообороны Ч. Мижид, четвертый – премьер-министр МНР Х. Чойбалсан. В целом состав делегации состоял из 40 человек – государственных и общественных деятелей, передовиков производства, представителей науки и культуры. Среди них были Герой МНР Гонгор, партизан Токтохо, командир 7-й кавдивизии

Одсурэн, редактор газеты «Унэн» Ц. Дамдинсурэн, историк Б. Ширендыб и др. Подарки от монгольского народа получили воинские части Волховского,

Калининского, Западного, Северо-Западного, Центрального фронтов Красной Армии.

1 марта 1943 г., был послан четвертый состав с подарками, приуроченный к 25-й годовщине Красной Армии. Подарки состояли из следующих предметов: по 12 тыс. пар валенок и кожаных сапог, 3000 ботинок и 1000 тапочек, 500 пар сапог для летчиков, 10 000 шинелей, 3066 ватных костюмов, 1000 казачьих седел, 10 500 ремней, 38 юрт, 628 велосипедов и 132 ящика общих подарков, укомплетованных предметами первой необходимости и 16 973 индивидульных посылок. Продовольственная часть включала в себя 205 т различных продуктов, 16 745 туш дзеренов, 715 туш кабанов, 18 895 штук куропаток, 30 т мыла, 33 бочки красного вина.

Для перевозки их потребовались 2 эшелона из 112 вагонов.

Состав делегациии, сопровождавшей подарочный эшелон, состоял из 20 человек во главе с генеральным секретарем ЦК МНРП Ю. Цэдэнбалом. Это были представители государства и партии, армии и народа, также и советских граждан в Монголии. Содержимое эшелонов было вручено воинским частям 20-й, 61-й армий Западного фронта, 1-й Гвардейской дивизии дальних бомбардировщиков близ г. Москвы, соединениям танковой армии Центрального фронта.

В начале ноября 1943 г. монгольский народ очередной пятый раз отправил подарочный состав, предназначенный для танковой колонны и авиаэскадрильи. В 32 вагонах были загружены: одежда, солдатские полушубки, шинели, меховые жилеты – по 1200 шт., валенки, сапоги и меховые рукавицы – по

1200 пар; продукты: 58 т говядины и баранины, 44 т мяса дзерена, 15,6 т свинины, 15,9 т колбасы, 15,6 т сливочного масла, 13,1 т печенья и кондитерских изделий и индивидульных посылок – около 4000 штук/

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28 апреля 1944 г. вышло совместное постановление Совета Министров

МНР и ЦК МНРП об усилении помощи Красной Армии. В 1944 году монгольские трудящиеся собрали значительные средства для производства необходимых продуктов и вещей для Красной Армии. По имеющимся данным, с 10 мая по 10 ноября 1944 г. из обещанных различными организациями 9,8 млн тугриков на текущий счёт Центральной комиссии было перечислено 8 810 784 тугрика, а от населения страны в личном порядке поступило 674 001 тугрик.

Шестой по счёту подарочный состав от монгольского народа был отправлен в январе 1945 г. Он состоял из 1273 двухосных вагонов, загруженных продуктами и товарами 36 наименований: одежда, солдатские полушубки – 20 000, ремни – 22 000, шинели – 2000, козьи дохи – 1010, овчинные одеяла – 870, шерстяные и трикотажные изделия – 4920 шт., шарфы – 2000, рукавицы – 2486; валенки – 31 000 пар, сапоги кожаные – 1600 пар, лазаретные тапочки – 3000, юрты – 6, войлок – 5408 метров; продукты: 158 т мяса, 80 т колба

сы, масла и варенья, 14 424 туши дзеренов, 2364 тушки дичи, 83 с лишним тонны мыла и махорки и многое другое. Индивидульные посылки составили 12 460 штук

Загруженные этими подарками 102 вагона ушли со станции Наушки, а 25 – со ст. Чойбалсан. Общая сумма подарков по курсу того времени оценивалась в 8 млн тугриков.

При этом, все заготовленное монгольским народом не удалось переправить сразу. Из-за ограниченных возможностей транспортировки остались на месте 9000 туш дзеренов и 20 т свинины. Центральная комиссия также сообщала И.В. Сталину о своем решении направить из имеюшихся около 4 млн тугриков 2 миллиона на содержание танковой бригады и авиаэскадрильи.

Приобретение боевой техники

Приобретение боевой техники на средства монгольского народа было особой формой помощи монгольского народа СССР в его борьбе с немецкими фашистами. Инициатива по приобретению военной техники для Красной Армии исходила от МНРА и поддерживалась руководством страны.

Благодаря искреннему желанию монгольского народа построить танковую колонну для Красной Армии, средства были собраны за короткое время, и в феврале 1942 г. монгольское Правительство перевело во Внешбанк СССР 2,5 млн тугриков, 100 000 американских долларов и передало 300 кг золота

В июле были собраны еще 2 млн тугриков. Задача построения танковой колонны на средства монгольского народа была выполнена к началу 1943 года.Как гласит история, в первые январские дни, в 112-й бригаде развертывались большие работы по приему монгольской делегации и танковой колонны «Революционная Монголия». Из завода были получены 53 новых танка, из коих 32 были «Т-34», а 21 – «Т-70». Согласно предварительной договоренности с монгольской стороной, на башне танков была сделана надпись «Революционная Монголия», а каждому танку присвоено особое название.

48 танкам из колонны были присвоены специальные названия, например: «Маршал Чойбалсан», «Сухэ-Батор», «Бумценде», «Хатанбатор Магсаржав», «От ЦК МНРП», «От Президиума Малого Хурала МНР», «От Совета Министров МНР», «От рабочих и служащих Промкомбината», от «Монгольского профсоюза и Ревсомола», от партизан и аратов всех 18 аймаков, что символизировало участие всех слоев монгольского общества в сборе средств на приобретение боевой техники. Примечательно то, что головные танки были названы именами монгольских деятелей.

Были и танки «От советских подданных», «От советских женщин в Монголии». 12 января 1943 г. состоялся торжественный митинг, на котором монгольская делегация во главе с премьер-министром Х. Чойбалсаном и Председателем Президиума Малого Хурала МНР Г. Бумцэнд, прибывшая в СССР для передачи третьего

подарочного состава, передала танковую колонну личному составу 112-й ордена Красного Знамени танковой бригады, находяшейся в Наро-Фоминском районе (близ г. Москвы). Выступая с краткой речью, монгольский руководитель Х. Чойбалсан говорил, что «… монгольская делегация с радостью вручает доблестной Красной Армии боевые танки, в каждом из которых воплощена неиссякаемая любовь монгольского народа к своему старшему другу – советскому народу» и заявил о решении Правительства МНР взять на себя вещевое и продовольственное снабжение бойцов, командиров и политработников 112-й танковой бригады до конца войны.

Не считая авиаэскадрильи французских интернационалистов «Нормандия-Неман», танковая бригада «Революционная Монголия» была первой частью в составе советских военных соединений, построенная на средства иностранного государства.Личный состав бригады имел постоянные связи с монгольским народом, отчитывался перед ним о пройденном боевом пути и подвигах, присылал многочисленные письма и телеграммы Правительству МНР, в которых выражалась глубокая благодарность в адрес трудящихся страны.Бригада, начав свой боевой путь под Москвой, дошла до Берлина, пройдя тысячи километров. За успешное выполнение боевых заданий бригаде было присвоено звание «Гвардейская». На своем знамени она носила ордена Ленина, Кутузова, Суворова, Богдана Хмельницкого, Красного Знамени,Красной Звезды и монгольского ордена Боевого Красного Знамени. За годы Великой Отечественной войны бойцы танковой бригады были награждены 7700 орденами и медалями СССР, МНР и Польши. Другой боевой техникой, приобретенной на средства монгольского народа, была авиаэскадрилья «Монгольский арат», решение на создание которой было принято XXVI сессией Малого Хурала МНР в марте 1943 г. Благодаря патриотизму и энтузиазму трудящихся МНР, необходимые средства были собраны за 4 месяца. 22 июля 1942 г., ровно через год и один месяц после начала Великой Отечественной войны советского народа, Премьер-министр МНР Х. Чойбалсан направил телеграмму Председателю СНК СССР И.В. Сталину, в которой сообщил, что монгольские трудящиеся собрали 2 млн тугриков на постройку авиаэскадрильи «Монгольский арат» и просил приобрести «…соответствующее количество боевых самолетов для передачи их в качестве дара любимой Красной Армии». .В тот же день Центральная комиссия перевела 2 млн тугриков на счет Наркомфина СССР. 8 августа 1942 г., Председатель СНК СССР И.В. Сталин прислал телеграмму на имя Премьер-министра МНР Х. Чойбалсана, где говорилось, что он «… от имени Советского правительства и от себя лично приносит чистосердечную благодарность Монгольскому правительству и народу за дар, предназначенный для постройки авиаэскадрильи «Монгольский арат» и заверил исполнить желание трудящихся Монголии.

25 сентября 1943 г. на аэдророме близ железнодорожной станции Вязовая Смоленской области состоялась торжественная передача авиаэскадрильи «Монгольский арат». Как и у танков, на борту самолётов, была сделана надпись «Монгольский арат». Авиаэскадрилья из 12 боевых самолетов «Ла-5» была вручена 2-му гвардейскому полку 322-й истребительной авиадивизии генерал-лейтенанта А.С. Благовещенского. Авиаэскадрилья «Монгольсий арат», вошедшая в состав 2-го Орловского Краснознаменного авиационного полка, героически сражалась в воздухе над Волховским, Калининским, 3-м Белорусским, 1-м Балтийским и Западным фронтами, участвовала в освобождении Белоруссии, Литвы, Восточной Пруссии, Польши, Германии и Чехии. За боевые засдуги она была награждена советскими орденами Боевого Красного Знамени и Суворова, а в июле 1944 г. стала именоваться именем г. Орши. В годы войны монгольское Правительство взяло на себя полное содержание личного состава танковой бригады и авиаэскадрильи, трижды (в декабре 1943 г., апреле 1944 г. и январе 1945 г.), перевело по 2 млн тугриков. Кроме того, передавались и специальные подарки для бойцов этих воинских частей.

Индивидуальные посылки.

В 1942–1944 гг. Центральная комиссия открыла в столице и аймачных центрах специальные магазины, которые занимались приготовлением и продажей подарков, что нашло горячую поддержку у населения. Подарки раскупались очень быстро. Например, когда в Улан-Баторе был открыт первый магазин по продаже подарков для фронта, то 3000 подарков стоимостью от

39 до 79 тугриков были проданы всего за два-три дня. Несмотря на достаточно высокую цену некоторых видов подарков, люди покупали их, вкладывали в них свое письмо, приносили в фонд по сбору средств помощи. По данным газеты «Унэн», только зимой 1942 г. за 3 месяца работы спецмагазинов в Улан-Баторе 8500 человек купили подарки на сумму 293 700 тугриков.

.В условиях, когда народ трудился не считаясь со временем, приготовление индивидуальных посылок было очень удобной формой для трудящихся.

Поэтому из отдаленных кочевий приезжали представители различных организаций, чтобы купить в этих магазинах подарки и отослать их. Со всех аймаков и сомонов поступали заказы. В магазинах дежурил специальный уполномоченный, писавший по просьбе аратов письма фронтовикам.

Индивидуальные посылки включались в каждый эшелон. Так, например, в третьем эшелоне индивидуальных посылок было 22 176 шт., в четвертом – 16 973 шт., в пятом – 12 460 шт. Газета «Унэн», где имелась специальная рубрика с сообщениями о сборе средств, писала, что монгольские араты послали сотни тысяч индивидуальных посылок, стоимостью на 37 941 659 тугриков.

В настоящей кампании принимали активное участие и советские граждане, проживавшие в Монголии, которые приобрели подарки на сумму 1 455 900 тугриков. Помимо этого, араты приносили наличные деньги, притом большие суммы.

http://surl.li/tblh – скачать в pdf формате можно по ссылке (в книге много редких фотографий)

И этим дело не ограничивалось. Монголия финансово помогала восстановлении освобожденных от нацистской оккупации районов СССР, оказывала материальную помощь инвалидам и семьям погибших фронтовиков, поставляла большие объемы лошадей (за годы ВОВ СССР закупил в Монголии 485 000 лошадей и 32 500 лошадей жители Монголии подарили СССР).

Ну и конечно стоит помнить, что монголы воевали в рядах Красной Армии и среди них были герои Советского Союза. В завершении второй мировой войны, Монголия помогала СССР громить войска империалистической Японии на Дальнем Востоке.

Вот такого ценного союзника мы приобрели, когда помогли монголам отбиться от японцев на Халхин-Голе.

В общем, спасибо монгольским товарищам за братскую помощь в годы Великий Отечественной Войны.

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