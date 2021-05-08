Экс-девушка Леонардо Ди Каприо Тони Гаррн снялась для глянцевого журнала на последних месяцах беременности

28-летняя немецкая модель Тони Гаррн стала лицом майского номера немецкого Vogue. Для обложки девушка снялась на последних сроках беременности. На снимке, сделанном Камиллой Акранс, она предстала в расстегнутом джинсовом комбинезоне и топе Prada. Если образ для обложки был выбран простой и расслабленный, то наряд для фотосесси внутри номера был полной его противоположностью: нюдовый комплект белья и алая воздушная накидка от Giambattista Valli.

Я никогда не была так взволнована, как сейчас, когда мы готовы наконец-то встретить нашего ребенка, что произойдет уже через несколько недель! (40 недель – это слишком долго). Спасибо @voguegermany за то, что отправились со мной в это путешествие под названием “беременность”. Надеюсь, вам понравится эта съемка так же, как и мне, – подписала фото модель.

Тони Гаррн

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О том, что Тони Гаррн и Алекс Петтифер ждут первенца, стало известно в начале марта. Тогда девушка поделилась в Instagram видео, снятым также для немецкого Vogue, в котором она впервые продемонстрировала округлившийся живот.

Я держала это в секрете почти шесть месяцев. Наконец, я могу поделиться со всеми вами самой главной новостью. Начинается новое приключение, – написала она под видео.

30-летний Алекс тоже опубликовал у себя это видео, подписав его коротко и понятно: “Папа”.

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Публикация от TONI GARRN (@tonigarrn)

О романе Тони Гаррн и Алекса Петтифера заговорили зимой 2019 года после того, как оба посетили вечеринку Элтона Джона. Многозначительные взгляды и объятия пары говорили красноречивее любых признаний, которые влюбленные делать не спешили. Две недели спустя влюбленные работали над фильмом “Предупреждение” вместе с отцом Алекса Ричардом Петтифером, Рупертом Эвереттом, Томасом Джейном, Элис Евой и Аннабеллой Уоллис. И это еще больше скрепило их союз.

Алекс и Тони поженились в октябре 2020-го. Что же касается скорого предложения руки и сердца – всего через 10 месяцев с начала романа, то для Петтифера торопить события не в новинку. Связать себя узами брака актер собирался уже дважды. Сначала с дочерью Лизы Мэри Пресли Райли, которой преподнес обручальное кольцо в 2012 году спустя полгода отношений. Потом – с моделью Марло Хорст. Они встречались два года, но расстались спустя два года из-за напряженного графика работы обоих. Но в 2017 году возобновили отношения и, по слухам, Петтифер не стал медлить – сразу же предложил Хорст пожениться. Вскоре после этого они расстались окончательно. У Тони Гаррн также немаленький список бывших. В их числе Энрике Мурчиано, Александр Скарсгард, Чандлер Парсонс и Леонардо Ди Каприо, с которым модель встречалась 18 месяцев – с мая 2013 года по декабрь 2014-го.

Тони Гаррн и Алекс Петтифер на обложке Vogue в преддверии свадьбы Тони Гаррн и Алекс Петтифер