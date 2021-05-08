 

Обнаружена связь между продолжительностью зевка и размером мозга

08.05.2021, 12:36, Новости дня
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Продолжительность зевка меняется в зависимости от размера головного мозга из-за его потребности в охлаждении, отмечается в статье на сайте Communications Biology.

Специалисты провели эксперимент на 55 видах млекопитающих и 46 – птиц, исследовав, таким образом, 1291 зевок. В итоге была обнаружена связь между продолжительностью зевка и числом нейронов, передает РИА «Новости».

Больший по размеру мозг имеет более высокие потребности в термолизе, тогда как его температура частично определяется выделением тепла вследствие активности нейронов, пришли к выводу ученые. Эксперты также отметили, что животные зевают дольше, чем птицы, из-за более высокой температуры тела.

Ранее британские ученые установили, что зевота помогает мозгу проснуться. Зевание часто ассоциируется с недосыпом и скукой, но на самом деле дополнительный воздух обогащает кровь, делая человека бодрее.



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