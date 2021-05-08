Макрон предложил англосаксонским странам снять запреты на экспорт и обмены в сфере вакцин

Англосаксонские страны должна снять существующие запреты на экспорт и передачу технологий в сфере производства вакцин от коронавирусной инфекции, сообщил президент Франции Эмманюэль Макрон в Португалии по прибытии на неформальный саммит ЕС.

«Необходимо, чтобы англосаксонские страны отменили запреты на экспорт и передачу технологий в производстве вакцин. Сейчас необходимо производить больше вакцин и проявлять больше солидарности», – передает его слова ТАСС.

В свою очередь председатель Европейского совета Шарль Мишель в Порту сообщил о готовности обсуждать вопрос отмены прав интеллектуальной собственности на вакцины.

«Что касается отмены прав интеллектуальной собственности на вакцины, мы не считаем, что в краткосрочной перспективе это является магическим средством. Однако мы готовы обсуждать эту тему, как только появятся конкретные предложения. Мы также считаем необходимым сделать все возможное, чтобы нарастить производство вакцин», – сказал он.

Макрон заметил, что для ускорения темпов вакцинации приоритетом необходимо избрать не решение вопроса о патентах, а наращивание производства вакцин. Президент Франции добавил, что «вопрос об интеллектуальной собственности не должен блокировать процесс вакцинации».

В Российском фонде прямых инвестиций спрогнозировали, что процесс сертификации российской вакцины против коронавируса «Спутник V» в Евросоюзе завершится в июне. В конце апреля в Россию прибыли инспекторы EMA, чтобы проверить производство и результаты клинических испытаний «Спутника V».

В Кремле подчеркивали, что Москва представила все документы для одобрения «Спутника V» в ЕС.

Между тем Макрон не увидел необходимости в «Спутнике V» для вакцинации в Евросоюзе.