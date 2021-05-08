Путин и Токаев поздравили друг друга по телефону с Днем Победы

Президент РФ Владимир Путин и глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев обменялись поздравлениями по случаю 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне и обсудили взаимодействие в рамках Евразийского экономического союза.

«В ходе беседы особое внимание было обращено на взаимодействие в рамках Евразийского экономического союза и предстоящее заседание Высшего экономического совета, которое состоится 21 мая. Президенты отметили успешную работу правительств двух стран по развитию торгово-экономического сотрудничества, в котором уже достигнуты заметные положительные результаты», – говорится в сообщении на сайте президента Казахстана.

Главы государств также обменялись поздравлениями по случаю 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, а также выразили удовлетворение поступательным развитием стратегического партнерства и союзнических отношений между Казахстаном и Россией.