Ученые: У переболевшей COVID-19 молодежи проявляются признаки устойчивого сердечно-сосудистого поражения

Зарубежные исследователи провели исследование, в ходе которого изучили особенности проявления последствий COVID-19 у молодых людей. Выяснилось, что даже после выздоровления у представителей молодежи остаются стойкие признаки поражения сердечно-сосудистой системы.

Отправной точкой исследования является убеждение части населения в том, что для молодых людей и жителей планеты, не страдающих серьезными хроническими заболеваниями, SARS-CoV-2 не представляет существенной опасности. В процессе научной работы исследователи сравнили показатели здоровья сосудов у трех десятков представителей молодежи, 50% из которых месяцем ранее имели положительный результат теста на коронавирус, а остальные были здоровыми. По истечении месячного мониторинга состояния их здоровья записи УЗИ перекачивающих артерий у всех участников обеих групп продемонстрировали наличие существенной разницы между заболевшими COVID-19 и теми, кто не был заражен. Так, даже несмотря на отсутствие госпитализации, у пораженных коронавирусом молодых людей артерии имели сравнительно большую жесткость и меньшую эластичность по сравнению со своими визави. В частности, сонные артерии, обеспечивающие поступление крови в мозг, на 27% оказались менее способными к набуханию и в среднем на 22% менее эластичными. Кроме того, серьезная степень поражения была отмечена в аортальных артериях, посредством которой кровь идет от сердца.

Медики напомнили, что динамика негативного изменения жесткости и структуры артерий способна в итоге увеличить опасность сердечно-сосудистых болезней, к числу которых относятся аритмия, повреждение миокарда, острый коронарный синдром или образование тромбов. При этом особый риск характерен для представителей молодежи, имеющих сопутствующие, влияющие на сосудистую систему проблемы со здоровьем – например, диабет или гипертонию. Специалисты отметили, что для более полного понимания ситуации по изученному вопросу необходимы дополнительные исследования с привлечением большего количества участников.

Источник: glas.ru