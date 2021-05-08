“Уже рвусь работать”: Юлианна Караулова рассказала о планах на декрет

Популярная российская певица Юлианна Караулова откровенно пояснила подписчикам о своих планах на декрет. Пребывая на девятом месяце беременности, артистка уже рвется работать.

Юлианна Караулова предложила подписчикам задать ей вопросы о ее «интересном положении». Она недавно поделилась с ними радостной новостью о том, что скоро станет мамой. Все дело в том, что на поздних сроках беременность скрыть уже не удалось.

Через несколько недель Караулова станет мамой в первый раз. Она пояснила подписчикам, как узнала эту радостную новость. В тот день у нее был концерт в Туле. Увидев на тесте две полоски, артистке сразу же хотелось кричать об этом всем миру, но она сдержала эмоции. Супруг Андрей отреагировал на данную новость довольно забавно, сказав: «Да ладно?».

Свою творческую деятельность Юлианна Караулова во время декрета прекращать не собирается. Она мечтает выйти на сцену после короткого перерыва. Артистка уже анонсировала свое выступление на ежегодном фестивале «Жара».

Источник: www.instagram.com