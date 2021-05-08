 

В Сети появились рендеры возможного складного iPhone с врезанной фронтальной камерой и датчиками системы FaceID

08.05.2021, 12:22, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В Сети появились рендеры возможного iPhone со складным корпусом. Если источники инсайдеров окажутся точными, то в новинке установят врезанную фронтальную камеру и датчики FaceID.
Смартфоны с гибкими экранами уже выпустили сразу несколько производителей, однако Apple до сих пор не выпустил подобного гаджета. Однако новое поколение iPhone может получить трендовый форм-фактор, рендеры будущего «яблочного» устройства показали изменения, которые произойдут в нем. Инсайды аппарата опубликовал в Сети известный эксперт Tianfeng International Мин-Чи Куо.

На изображениях заметен врезанный в экран фронтальный объектив, причем отверстие будет продолговатой формы, а сам селфи-датчик может быть двойным. Дополнять ее будут сенсоры FaceID для идентификации пользователя по лицу. Согласно информации техноблогеров, новинку можно ожидать уже в 2023 году. Она станет самым большим по размерам iPhone. Стоит отметить, что принцип трансформации устройство получило аналогичный установленной конструкции в Samsung Galaxy Z Fold. Сенсоры касаний получат модернизированную технологию серебряных нано-нитей, которые позволят без ущерба сгибать многократно складывающийся корпус новых iPhone.

При этом наконец-то девайс от Apple избавится от фирменной, но раздражающей многих покупателей моноброви. Закругленные углы устройства похоже на iPhone X и iPhone 11 Pro, с ними он удобнее лежит в руке. Смартфон оснастят адаптированной версией iOS, предназначенной специально для гибкого OLED-дисплея. При этом 8-дюймовую фронтальную панель разрешением QuadHD+ защитят стеклом от Corning, которое нивелирует эффект складки в месте сгиба.

Источник: pervoe.online



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

03.08 / «Добрый» диктатор

01.03 / Минкульт Бурятии выиграл суд над группой BTS за плагиат образа хора мальчиков из Улан-Удэ

29.01 / Эксперты назвали самые распространенные симптомы заражения «британским штаммом»

26.09 / Мнение: Подготовка

19.01 / Россия и Белоруссия заставят Прибалтику попрощаться с “китайской мечтой”

15.02 / Армия: Бомбардировщики США нацелились на российские подводные лодки

03.02 / Николай Цискаридзе попросил Сергея Лазарева не стремиться обучить специалистов танцам

19.12 / Названы способы разморозить омыватель в машине зимой

25.01 / Кристина Асмус узнала дату своей новой свадьбы

28.06 / Настя Каменских и Потап три года назад поженились в Лас-Вегасе

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика