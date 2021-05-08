В Сети появились рендеры возможного складного iPhone с врезанной фронтальной камерой и датчиками системы FaceID

В Сети появились рендеры возможного iPhone со складным корпусом. Если источники инсайдеров окажутся точными, то в новинке установят врезанную фронтальную камеру и датчики FaceID.

Смартфоны с гибкими экранами уже выпустили сразу несколько производителей, однако Apple до сих пор не выпустил подобного гаджета. Однако новое поколение iPhone может получить трендовый форм-фактор, рендеры будущего «яблочного» устройства показали изменения, которые произойдут в нем. Инсайды аппарата опубликовал в Сети известный эксперт Tianfeng International Мин-Чи Куо.

На изображениях заметен врезанный в экран фронтальный объектив, причем отверстие будет продолговатой формы, а сам селфи-датчик может быть двойным. Дополнять ее будут сенсоры FaceID для идентификации пользователя по лицу. Согласно информации техноблогеров, новинку можно ожидать уже в 2023 году. Она станет самым большим по размерам iPhone. Стоит отметить, что принцип трансформации устройство получило аналогичный установленной конструкции в Samsung Galaxy Z Fold. Сенсоры касаний получат модернизированную технологию серебряных нано-нитей, которые позволят без ущерба сгибать многократно складывающийся корпус новых iPhone.

При этом наконец-то девайс от Apple избавится от фирменной, но раздражающей многих покупателей моноброви. Закругленные углы устройства похоже на iPhone X и iPhone 11 Pro, с ними он удобнее лежит в руке. Смартфон оснастят адаптированной версией iOS, предназначенной специально для гибкого OLED-дисплея. При этом 8-дюймовую фронтальную панель разрешением QuadHD+ защитят стеклом от Corning, которое нивелирует эффект складки в месте сгиба.

Источник: pervoe.online