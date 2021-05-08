Фискальная нагрузка на легальный бизнес лишь усилит давление на и без того подавленную экономику Украины – СМИ

Автор статьи Александр Хищенко считает, что политики выбрали не лучшее время для разговоров о повышении налогов, так как бизнес все еще не оправился от последствий пандемии и жестких карантинов. По его оценке, из-за теневых схем и лоббистских преференций бюджет теряет десятки, если не сотни миллиардов гривен. Журналист напомнил, что Кабинет Министров готовит изменения в Налоговый кодекс и речь идет о повышении налогов.

“И хотя такой подход противоречит экономической теории и здравому смыслу как таковому, идея может найти поддержку в стенах Рады. По данным СМИ, уже после майских праздников власти могут представить план пересмотра ставок некоторых сборов и акцизов, что совокупно позволит собрать в госбюджет около 50 млрд грн. И якобы одним из ответственных за формирование концепции этих изменений является глава профильного комитета парламента Даниил Гетманцев (фракция “Слуга народа”). Он же активно продвигает идею налоговой амнистии, инициированной Офисом президента”, – пишет он.

Автор подчеркнул, что за 2020 год реальный ВВП упал на 4%, на 5,2% обвалилась промышленность, еще на 11,5% упало сельское хозяйство, безработица выросла до 9,3%, 232 тысячи физлиц-предпринимателей были вынуждены закрыться, убытки компаний выросли почти в два раза, как и доля убыточных предприятий – с 19,5% в 2019 году до почти 30% в прошлом.

“Несложно представить, какой эффект повышение налогов окажет на капитальные инвестиции бизнеса, которые в год начала пандемии рухнули примерно на 40%. Не говоря уже и о том, что отток прямых иностранных инвестиций оказался самым большим за последние 20 лет и продолжается до сих пор. И пока другие страны, в том числе и соседние с Украиной, ищут стимулы для привлечения иностранного капитала, повышение налогов может окончательно отбросить нашу страну в гонке за инвестиции”, – заявил Хищенко.

По его мнению, повышение налогов может не наполнить бюджет, а дать обратный эффект – вырастит долю теневой экономики. Чтобы нарастить поступления в казну, необходимо, в частности, бороться со схемами в сфере оборота нефтепродуктов, считает журналист, так как в этом году недобор по акцизам и НДС составит 22 млрд грн.

“Еще один болезненный для экономики “теневой” фронт – контрабанда и “серый” импорт. Занижение таможенной стоимости товаров и прочие схемы на таможне обходятся казне по самым скромным оценкам 60–90 млрд грн в год. Тогда как по словам главы Гостаможни Павла Рябикина, суммы недобора в бюджет из-за перечисленных проблем составляют около 150 млрд гривен в год. Этих денег, к примеру, хватит, чтобы целый год обслуживать государственный долг”, – написал он.

Автор отметил определенные шаги власти в этом направлении: санкции СНБО и кадровые чистки на таможне.

“В госбюджете также образовались бреши из-за часто лоббистских и откровенно невыгодных стране налоговых поблажек и преференций отдельным отраслям. Как, к примеру, в случае с заниженным акцизом на сжиженный газ. Из-за низких ставок на эту продукцию Украина теряет десятки миллиардов гривен. Для понимания: акциз на пропан-бутан составляет €52 за 1000 л, на бензин – €213,5 за 1000 л. Если ставки как минимум уровнять, то ежегодно бюджет сможет получать дополнительно €550 млн. А ведь именно за счет акцизного налога с топлива финансируется строительство и ремонт дорог, по которым ездят авто, переоборудованные на использование пропан-бутана. Этими же дорогами пользуются авто, заправленные бензином и ДТ, с которых уплачен в разы больший акциз”, – объяснил автор.

Льготы аграриям он также считает ошибочным решением власти.

“Последним Рада в декабре прошлого года снизила ставку НДС с 20% до 14%. Но преференцию получили производители только некоторых видов продукции, что дало почву для разговоров о выборочном лоббистском подходе. Из-за этого решения, как писало “РБК-Украина”, бюджет может не получить около 5 млрд грн”, – напомнил журналист.

Госбюджет ожидают потери и в случае снижения на 30% акциза на табакосодержащие изделия для электрического нагрева, полагает Хищенко.

“Еще в конце февраля профильный финансовый комитет Рады поддержал соответствующие изменения в Налоговый кодекс. Тогда как согласно принятым в конце года правкам в НК, ставка акциза на ТИЭНы повышалась на 320%, тем самым приравниваясь к ставке на обычные сигареты. По разным оценкам, снижение ставки сейчас приведет к недобору в бюджет в сумме около 3 млрд грн. Это выглядит особенно неординарно на фоне того, что, например, в марте план поступлений в госбюджет от акцизов недовыполнен на 1,4 млрд грн”, – заявил автор статьи.

Налоговые “скрутки”, теневой оборот земли, работа конвертационных центров, неэффективная борьба с неофициальным трудоустройством и зарплатами “в конвертах” – если бороться с этими явлениями, можно получить в госбюжет более 100 млрд грн, заявил он, фискальная же нагрузка на легальный бизнес лишь усилит давление на и без того подавленную экономику Украины.

“Иными словами, вместо резкого и сомнительного в плане отдачи для госбюджета повышения налогов, которое может ввергнуть экономику в еще более сильный кризис, власти нужно навести порядок с нелегальными, коррупционными и “серыми” схемами, восстановить отношения с МВФ и провести прозрачную приватизацию”, – подытожил журналист.

Контекст:

О существовании планов повысить НДС до 22–24% писало 26 апреля “РБК-Украина”. О том, что в Раде обсуждалась идея о повышении ставки НДС до 22–24%, сообщил также вице-президент Международной торговой палаты Украины (ІСС Ukraine) Сергей Сиволап.

В условиях кризиса власти должны упрощать налоговую систему и уменьшать налоги, что будет способствовать выведению бизнеса из тени и позволит увеличить поступления в бюджет, однако украинская власть действует наоборот, заявил экономист Антон Швец.

Если в Украине повысят налог на добавленную стоимость, это приведет к замедлению экономики, считает инвестиционный аналитик, управляющий партнер HUG’S Эрик Найман.

Власти Украины должны помочь предпринимателям пережить кризис, вызванный пандемией коронавируса, в том числе за счет программ поддержки и налоговых льгот, а не увеличивать налоги, убежден народный депутат из фракции “Голос” Ярослав Железняк.

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