Компания “Автострада” вышла из Национальной ассоциации дорожников Украины и заявила, что НАДУ не стала драйвером реформ в отрасли

“Национальная ассоциация дорожников Украины, в основании которой мы принимали непосредственное участие, была создана для отстаивания и представления интересов украинских дорожно-строительных компаний. Однако, эффективной площадкой поддержки для них не стала. Было принято решение прекратить сотрудничество с НАДУ и выйти из руководящего состава организации”, – отметил Шкиль.

На своей странице в Facebook он написал, что теперь сосредоточится на работе в качестве главы комитета по развитию инфраструктуры Федерации работодателей Украины. Шкиль заявил, что ФРУ представлена в правительстве, имеет более широкие полномочия и в ее состав входят крупнейшие компании страны, в том числе и связанные с дорожным строительством.

“Среди других ассоциацию основывал для реформ, отстаивания и представления интересов украинских дорожно-строительных компаний. Но, к сожалению, НАДУ не стала драйвером изменений отрасли. Я продолжу инициировать реформирование дорожно-строительной отрасли. Сконцентрирую свои усилия в должности председателя комитета по развитию инфраструктуры Федерации работодателей Украины. Сделаю все возможное для обновления дорожной сферы, создание честных, открытых европейских условий работы для всех участников рынка”, – отметил он.

https://www.facebook.com/shkil.maksim/posts/1076403842851272

Контекст:

Группа компаний “Автострада” представлена в 11 областях Украины, ее производственные мощности составляют 16 заводов, 30 производственных баз и полутораысячный парк современной специализированной техники, сказано на сайте компании.

За прошлый год “Автострада” отремонтировала 300 км автодорог и 25 мостов и инвестировала в дорожную технику и инновационные технологии свыше $170 млн.

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