СБУ заявила о пресечении деятельности “ботофермы” и интернет-агитаторов в Одессе

“Оперативники спецслужбы установили, что пятеро жителей Одессы выполняли заказ кураторов на съемку, публикацию и распространение ложной информации о ситуации в Украине. Планировалось, что сюжеты будут освещаться, среди прочего, в российских СМИ. Таким образом злоумышленники хотели создать “нужную информационную картинку” накануне и во время майских праздников”, – говорится в сообщении.

По данным следствия, злоумышленники через соцсети распространяли материалы с призывами к нарушению территориальной целостности и конституционного строя Украины, а также разжигали межнациональную рознь.

“По замыслу агитаторов, информационные материалы должны были создать предпосылки для дестабилизации общественно-политической обстановки в регионе в начале мая”, – сообщили в СБУ.

Во время обысков по месту жительства злоумышленников СБУ обнаружила печатные издания, символику с пропагандой тоталитарного режима и другую запрещенную законодательством продукцию. Какая именно это продукция, в СБУ не уточнили. По версии следствия, злоумышленники намерены были распространять это во время массовых мероприятий в мае.

Также СБУ заблокировала в Одессе работу “ботофермы”, которая, по данным пресс-службы, использовалась для распространения в информационном пространстве антиукраинских и других противоправных призывов.

“Во время обыска правоохранители обнаружили и изъяли компьютерную технику с установленным специализированным программным обеспечением, а также телекоммуникационное оборудование”, – говорится в сообщении.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 110 Уголовного кодекса (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины).



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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