Врачам запретили выписывать простолюдинам дорогостоящие лекарства

Минздрав России ограничил стоимость лекарственных препаратов, которые можно назначать гражданам со средними доходами.

Чиновники считают, что приобретение таких лекарств – угроза для семейного бюджета.

– Я ежедневно получаю полторы-две тысячи жалоб на стоимость лекарств. Люди пишут, что на таблетки не хватает не только пенсии, но и зарплаты. Или после похода в аптеку не остаётся на хлеб. Уверена, теперь таких жалоб станет намного меньше, – сказала на расширенной коллегии Минздрава уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова.

Теперь, перед тем, как выписать простолюдину лекарство, врач или фельдшер обязан убедиться, что его розничная стоимость не превышает установленного ограничения. Для этого врачам дадут доступ к ежедневно обновляемым электронным справочникам средних цен в районе. Стоимость лекарства в пересчёте на месяц лечения не должна превышать 8,72% прожиточного минимума, установленного в регионе.

– Ничего сложного тут нет. Можно посчитать на простом калькуляторе. Предположим, пациенту надо принимать препарат Икс по таблетке три раза в день. Это 90 таблеток на месяц. Считаем, сколько упаковок препарата нужно на месяц, смотрим среднюю цену в справочнике и умножаем. Затем вычисляем процент от прожиточного минимума и, если он больше, чем 8,72%, выбираем лекарство подешевле. Даже школьник справится, – уверен министр здравоохранения Михаил Мурашко.

В первый месяц действия приказа врачей не будут наказывать за его нарушение. Но потом за выписку дорогих лекарств простолюдинам им будет грозить лишение стимулирующих надбавок.

—