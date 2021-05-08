 

Врачам запретили выписывать простолюдинам дорогостоящие лекарства

08.05.2021, 14:39, Разное
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Минздрав России ограничил стоимость лекарственных препаратов, которые можно назначать гражданам со средними доходами.

Чиновники считают, что приобретение таких лекарств – угроза для семейного бюджета.

– Я ежедневно получаю полторы-две тысячи жалоб на стоимость лекарств. Люди пишут, что на таблетки не хватает не только пенсии, но и зарплаты. Или после похода в аптеку не остаётся на хлеб. Уверена, теперь таких жалоб станет намного меньше, – сказала на расширенной коллегии Минздрава уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова.

Чиновники считают, что приобретение дорогих лекарств - угроза для семейного бюджетаТеперь, перед тем, как выписать простолюдину лекарство, врач или фельдшер обязан убедиться, что его розничная стоимость не превышает установленного ограничения. Для этого врачам дадут доступ к ежедневно обновляемым электронным справочникам средних цен в районе. Стоимость лекарства в пересчёте на месяц лечения не должна превышать 8,72% прожиточного минимума, установленного в регионе.

– Ничего сложного тут нет. Можно посчитать на простом калькуляторе. Предположим, пациенту надо принимать препарат Икс по таблетке три раза в день. Это 90 таблеток на месяц. Считаем, сколько упаковок препарата нужно на месяц, смотрим среднюю цену в справочнике и умножаем. Затем вычисляем процент от прожиточного минимума и, если он больше, чем 8,72%, выбираем лекарство подешевле. Даже школьник справится, – уверен министр здравоохранения Михаил Мурашко.

В первый месяц действия приказа врачей не будут наказывать за его нарушение. Но потом за выписку дорогих лекарств простолюдинам им будет грозить лишение стимулирующих надбавок.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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