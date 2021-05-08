Мнение: Вопросы управления

Совокупное состояние российских миллиардеров за первые четыре месяца 2021 года выросло почти на $28 млрд. Два триллиона рублей с гаком. С хорошим таким гаком.

При этом совокупно российское население потеряло за четыре месяца приблизительно 800 млрд рублей сбережений, которые оно было вынуждено снимать и пускать в потребление просто потому, что текущие доходы не покрывают текущее потребление. Все как обычно — бедный беднеет, богатый богатеет. Сообщающиеся сосуды. Оставшиеся примерно полтора триллиона дохода российские миллиардеры, по-видимому, получили из бюджета, благо сейчас оттуда просто рекой льются деньги на всевозможные программы борьбы с тем и этим.

По-иному эта система не работает и не может работать. Это называется — рвут последнее. Хотя всё происходящее очень даже вписывается в общемировой тренд на избиение среднего класса и перевод его в разряд бедных, а бедных — в разряд нищих. Так как Россия — периферийная страна мировой системы, то все процессы у нас будут проходить быстрее, глубже и разрушительнее.

Безусловно, ни о каком возврате к ситуации хотя бы 2019 года речи быть не может. На глазах создается новая нормальность. Скоро зайдет речь о безусловном базовом доходе (возможно, у нас это будет называться как-то иначе). О сокращении рабочей недели Медведев говорит уже достаточно давно — еще до карантина, кстати. Если люди не вытягивают по доходам на «обычной» пятидневке, можно с уверенностью сказать, что переход на четырехдневку будет автоматически означать резкое падение уровня жизни уже до совершенно неприемлемых значений, а потому введение каких-то «вэлферных» субсидий станет неизбежным. А вэлфер — это инструмент управления. Голод вообще лучший управляющий, куда как более сильный, чем даже страх.

Так что когда мы слышим-читаем о богатеющих на глазах дерипасках-потаниных (и прочих «бенефициаров») – то это не только про несправедливость. Это про власть и контроль в первую очередь.

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