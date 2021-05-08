 

Мнение: Вопросы управления

08.05.2021, 11:48, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Совокупное состояние российских миллиардеров за первые четыре месяца 2021 года выросло почти на $28 млрд. Два триллиона рублей с гаком. С хорошим таким гаком.

При этом совокупно российское население потеряло за четыре месяца приблизительно 800 млрд рублей сбережений, которые оно было вынуждено снимать и пускать в потребление просто потому, что текущие доходы не покрывают текущее потребление. Все как обычно — бедный беднеет, богатый богатеет. Сообщающиеся сосуды. Оставшиеся примерно полтора триллиона дохода российские миллиардеры, по-видимому, получили из бюджета, благо сейчас оттуда просто рекой льются деньги на всевозможные программы борьбы с тем и этим.

По-иному эта система не работает и не может работать. Это называется — рвут последнее. Хотя всё происходящее очень даже вписывается в общемировой тренд на избиение среднего класса и перевод его в разряд бедных, а бедных — в разряд нищих. Так как Россия — периферийная страна мировой системы, то все процессы у нас будут проходить быстрее, глубже и разрушительнее.

Безусловно, ни о каком возврате к ситуации хотя бы 2019 года речи быть не может. На глазах создается новая нормальность. Скоро зайдет речь о безусловном базовом доходе (возможно, у нас это будет называться как-то иначе). О сокращении рабочей недели Медведев говорит уже достаточно давно — еще до карантина, кстати. Если люди не вытягивают по доходам на «обычной» пятидневке, можно с уверенностью сказать, что переход на четырехдневку будет автоматически означать резкое падение уровня жизни уже до совершенно неприемлемых значений, а потому введение каких-то «вэлферных» субсидий станет неизбежным. А вэлфер — это инструмент управления. Голод вообще лучший управляющий, куда как более сильный, чем даже страх.

Так что когда мы слышим-читаем о богатеющих на глазах дерипасках-потаниных (и прочих «бенефициаров») – то это не только про несправедливость. Это про власть и контроль в первую очередь.

Источник: Эль Мюрид



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

04.12 / Запустили спутник в тело – Личное мнение

24.02 / Принцы Уильям и Эдвард рассказали о самочувствии принца Филиппа, находящегося в больнице

16.02 / У кормящей матери грудное молоко стало неоново-зеленым после коронавируса

20.04 / Мнение: Охотники за искусством

25.09 / Оговорка диктора на инаугурации Лукашенко вызвала обсуждения в Сети

24.12 / Ученые рассказали об опасности злоупотребления одним из популярнейших полезных напитков

03.09 / Установлена связь между успеваемостью школьника и просмотром телевизора

03.03 / Названы болезни, о которых свидетельствует тяга к сладкому и соленому

22.07 / В Киеве пообещали окончательно украинизировать русских

18.04 / Мнение: Первое впечатление о медицине в России, лечение в Испании и удвоение дефицита мигрантов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика