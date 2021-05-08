 

Канделаки резко отреагировала на высказывания Кожухова о «двойном стыде» перед Грузией

08.05.2021, 11:42, Новости дня
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Телеведущая Тина Канделаки, комментируя заявление журналиста и путешественника Михаила Кожухова о «двойном стыде» перед грузинами, подчеркнула, что ее утомили мнения некоторых российских интеллигентов об «обиженной Россией» Грузии.

«А давайте немного поговорим о Грузии, проданной за галстуки американцам, а теперь еще и туркам? Вот как грузинам смириться со своим правительством, распродающим Грузию по кускам? Путин что-то ничего никому не продает, а только принимает тех, кто был на правах гостя у себя дома. А вот Грузию продают», – написала она в своем Telegram-канале.

По словам Канделаки, сейчас разгорается феерический скандал вокруг долины реки Риони.

«Риони – абсолютно, если можно так сказать, картвельская река: берет начало в Геби (Рача) и впадает в Черное море в районе Уреки. Долина полна полезных ископаемых, но самое главное – она была центром Колхети, Аиа и является сакральной. Гора Хвамли, входящая в «проданную» через долгосрочную аренду территорию, тоже сакральна и хранит в себе уникальную информацию», – объяснила телеведущая.

«Продал Мишенька кусок грузинской земли — «грузинские патриоты» и глазом не моргнули. Таким, конечно, с Россией не по пути», – заключила Канделаки.

Напомним, Кожухов заявил, что испытывает чувство двойного стыда перед грузинами – за себя и Отечество, которое, по словам журналиста, якобы «ведет себя по отношению к Грузии, как дворовая шпана».



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