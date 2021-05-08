Школьники устроили шоу дронов над Ржевским мемориалом

Активисты Российского движения школьников (РДШ) подняли в небо у Ржевского мемориала советскому солдату 1 тыс. дронов. Беспилотники выстраивались в воздухе в фигуры, посвященные Победе, а также создали в небе копию мемориала.

«В ночь на 8 мая активисты #РДШ совместно со специалистами группы компаний «Геоскан» и Научно-производственным объединением «СтарЛайн» подняли в небо у Ржевского мемориала Советскому Солдату 1000 дронов, приурочив шоу к 76 годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В процессе светового шоу беспилотники выстраивались в воздухе в фигуры, посвященные Победе, а также создали в небе копию ржевского мемориала», – говорится в сообщении на странице движения «ВКонтакте».

Осуществлять предстартовую подготовку квадрокоптеров для проведения светового шоу специалистам компаний помогали активисты РДШ из школ города Ржева. Ребята занимались расстановкой аппаратов, загружали полетное задание, проверяли готовность к взлету и выполняли запуск.

«То, что увидели зрители – это подъем в небо одной тысячи дронов. Но это не просто высокотехнологичное шоу, активисты РДШ, которые помогали, вложили частичку своей души. Через современные технологии, ребята проникают в значимую часть историю нашей страны», – рассказал заместитель генерального директора ГК «Геоскан», помогавшей школьникам с запуском, Павел Степанов, передает РИА «Новости».

Мемориальный комплекс в память обо всех солдатах Красной армии построен на месте кровопролитных сражений подо Ржевом 1942-1943 годов, центральной его частью стала 25-метровая фигура воина. Инициаторами возведения монумента выступили ветераны Великой Отечественной войны, обратившиеся в адрес Комитета Союзного государства и поисковиков Российского военно-исторического общества (РВИО) с просьбой увековечить память своих боевых товарищей к 75-летию Победы. Открытие мемориала состоялось 30 июня 2020 года, в нем приняли участие президент Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко.