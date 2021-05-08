Мнение: Цена реализма

Ко Дню Победы в энный раз посмотрел по телевизору “Семнадцать мгновений весны”. Конечно, не весь сериал – так, урывками. В основном несколько последних серий. И вдруг наткнулся на некую несуразность, которую раньше в упор не замечал! Впрочем, проанализировав, понял, что раньше я такое и не мог бы заметить. В советское время – уж точно. “В голове бы не уложилось”. Это сейчас, начитавшись всяких современных безбашенных детективов, насмотревшись боевиков и “шпионских фильмов”, смотришь на “старый, добрый” советский фильм другими глазами. Более, скажем так, реалистично…

Речь идет о спасении Штирлицем “радистки Кэт”. Напомню: девчонка, которую играет первая жена А.Миронова, чудом с двумя младенцами на руках вырывается из лап гестапо, звонит с городского телефона Штирлицу, тот тут же срывается, сажает ее на заднее сиденье своего “Мерседеса” с детьми… Ну и все помнят, думаю, что там дальше. Щтирлиц идет к Шелленбергу, быстро убеждает его, что ему нужно срочно в Швейцарию, Шелленберг “покупается” и разрешает Штирлицу пойти в некий “спецотдел” эсесовской спецслужбы и “взять там себе самые лучшие (поддельные) документы для выезда в Швейцарию”.

Следующий эпизод – уже на границе Германии и Швейцарии: Штирлиц всё в том же “Мерсе”, и на заднем сиденье там – все та же “радистка Кэт”. Пограничник долго и придирчиво изучает документы “радистки”, предъявленные Штирлицем, все время переводя взгляд с документа на саму радистку. Очевидно – сличает фото с “оригиналом”.

Вот тут-то меня вдруг и одолело сомнение: интересно, думаю – а откуда Штирлиц взял фотографию “Кэт”? Времени-то прошло – всего ничего, да и не раз повторили – и диктор, и сам Штирлиц, и Шелленберг – что выезд в Швейцарию произошел “немедленно”.

Ничего себе! Это сейчас можно сделать фотку “немедленно” – снял на “цифру”, тут же вывел на фотопринтере. Но это ж 1945 год! Неужто Штирлиц повел “многодетную мать” в фотоателье в уже практически осажденном Берлине?

И что – так быстро напечатали? Ну, допустим… Хотя, по идее, он должен был бы “щелкнуть” Кэт непосредственно там, где все подделки и изготавливались – то есть в той самой спецчасти, куда ему разрешил “срочно” обратиться его начальник Шелленберг.

Хм! То есть Штирлицу надо было провести “радистку” в некое суперохраняемое логово СС?! И это при том, что (этот эпизод есть в фильме) радистку Кэт ищет вся полиция Германии, а ее фотографии уже отпечатаны на плакатах и развешаны на всех заборах, под грифом “разыскивается опасная преступница”! Да и Мюллер, надо полагать, на ушах – как-никак, радистка ушла из-под носа…

Рассуждаем дальше – и делается “всё страньше и страньше”. Как вообще Штирлиц объяснил “спецам” из ведомства Шелленберга необходимость изготовления дополнительных документов на какую-то “жену Штирлица” (ведь Катя вывозится из Германии как жена господина, которого изображает Штирлиц – об этом нам говорит Копелян из-за кадра)? Странно, не правда ли – Штирлиц выезжает по “очень важному государственному спецзаданию”, по прямому распоряжению Шелленберга – и вдруг при нем оказывается некая “жена”, да еще с двумя младенцами (младенцев видел пограничник!)

А самое “убойное” – это как раз ФОТО! Если Штирлицу спроворили документы (неважно, в фотоателье или “в спецчасти”) – там наверняка остались копии или “отпечатки”, не так ли? Наличие непонятной “жены” – уже крайне подозрительно; но как бы стал отпираться Штирлиц, когда бы оказалось, что фото его “супруги” точь-в-точь совпадает с фотографией государственной преступницы – бежавшей из гестапо русской радистки Кэт?!

Мда-а… “Никогда еще полковник Исаев не был так близок к провалу”. Пожалуй, после всего того, что он совершил, пересекая границу с Кэт “за пазухой”, у него оставался один выход: плевать на все переговоры Даллеса с кем бы то ни было, и просто “уходить в тину”, то бишь – на нелегальное положение. Попросту говоря – ликвидировать “штурмбанфюрера Штирлица” самому, не дожидаясь, пока его – и очень скоро! – ликвидирует его старый приятель Мюллер.

Другими словами, после совершенного “подвига по спасению русской радистки с детьми” для Штирлица – и, соответственно, для командования Красной Армии – единственным следствием было бы – похерить ко всем чертям и операцию по срыву переговоров (то есть то, над чем Штирлиц трудился все предыдущие 16 “мгновений”), и блестяще внедренного агента (самого “Штирлица”), и намеченные перспективные связи с верхушкой Германии (тот же Борман)…

Советский зритель над всем этим не задумывался. Радистку же надо спасти? А как иначе-то?

Но я теперь, умудренный чтением иных, “перестроечных” книг о реальных буднях мафии и разведки, понимаю и другое.

Другое – абсолютно очевидно. Дураку ведь ясно, что “в реале” никакую радистку Кэт Штирлиц бы не спасал. Зачем она вообще нужна? После провала и полной “засветки” в гестапо толку от нее никакого, зато неприятностей может быть – хоть отбавляй. Поэтому любой “Штирлиц”, получив звонок от “чудом бежавшей” Кати, сделал бы только одно: выехал бы к ней – и тут же пристрелил бы. Детей бы, наверно, не тронул; им ведь год, они никого не опознают…

Правда, если бы такое показали в фильме – едва ли он бы пользовался всенародной любовью. И, глядишь, юный Володя Путин не проникся бы “чекисткой романтикой”, не захотел бы стать “советским разведчиком” и не пошел бы в школу КГБ…

Словом, история наша пошла бы совсем другому пути. Вот такая она – цена настояшего реализма.