 

Эксперты обнаружили новый побочный эффект COVID-19 – “ковидные ногти”

08.05.2021, 11:26, Новости дня
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Само изменение ногтевой пластины не является чем-то новым, оно известно под названием “линии Бо”. Выглядят они как поперечные бороздки глубиной до 1 мм, пересекающие ногтевую пластину от одного края ногтевого валика до другого. Обычно они появляются после стресса, пищевого отравления или механической травмы ногтя.

Теперь же появление линий Бо связывают и с COVID-19. В частности, об этом 3 мая в своем Twitter написал британский эпидемиолог Тим Спектр.

По его словам, четкие линии на ногтевой пластине являются следствием восстановления ногтей после инфекции. Он отметил, что такой эффект может происходить без какой-либо кожной сыпи.

Do your nails look odd? COVID nails are increasingly being recognised as the nails recover after infection and the growth recovers leaving a clear line. Can occur without skin rashes and appears harmless pic.twitter.com/Q1Lfdrc9Dc

— Tim Spector (@timspector) May 3, 2021

В комментариях под постом пользователи сети подтвердили, что спустя два-три месяца после COVID-19 обнаружили у себя такой же симптом.

Дерматолог из Нью-Йорка Дорис Дэй рассказала изданию, что подобный эффект действительно может появляться не сразу после болезни, а спустя несколько месяцев. Кроме того, по ее словам, не все переболевшие COVID-19 потом сталкиваются с “ковидными ногтями”.

По словам доктора медицинских наук Джошуа Зейхнера, эффект “ковидных ногтей” не является постоянным и проходит сам по себе даже без лечения.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным Всемирной организации здравоохранения, самыми частыми симптомами болезни являются жар, сухой кашель и усталость. Среди других – потеря вкуса и запаха, конъюнктивит, боль в горле, мышцах, суставах, головная боль. По данным организации, некоторые люди, переболевшие COVID-19, независимо от того, нуждались они в госпитализации или нет, продолжают испытывать симптомы болезни, включая усталость, респираторные и неврологические симптомы.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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