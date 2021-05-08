“Психологическая пытка”. Антоненко рассказал об условиях в СИЗО

“В изоляторе временного содержания условия – ужасные [условия]. Это, фактически, психологическая пытка. Там замазаны окна, они не открываются, тусклый свет. Люди там теряют здоровье”, – отметил он.

Также, по его словам, в изоляторе на него совершали психологическое давление.

“Запрещали теплые вещи и средства гигиены, пока не пришли адвокаты. Адвокатов тоже не пускали. Следует заметить, что мне ни разу не предлагали: “Мы знаем, что ты это сделал, выдай заказчиков”. Наоборот, даже неофициально за глаза говорили: “Мы знаем, что это не ты”. И задавали лишь формальные вопросы”, – добавил Антоненко.

Контекст:

Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате подрыва машины, принадлежавшей сооснователю издания “Украинская правда”, гражданской жене журналиста Алене Притуле. Прокуратура квалифицировала инцидент как умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих людей.

12 декабря 2019 года министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил о задержании подозреваемых в причастности к убийству Шеремета. Позже в тот же день Нацполиция назвала имена вероятных причастных: это военная медсестра Яна Дугарь, военнослужащий и музыкант Антоненко и детский врач и волонтер Юлия Кузьменко. Все они были арестованы, позже Дугарь и Кузьменко смягчили меру пресечения и выпустили из СИЗО.

Антоненко находился под стражей с 14 декабря 2019 года. Последний раз срок действия меры пресечения продлевали 23 марта 2021 года. 30 апреля Шевченковский районный суд Киева отпустил его под круглосуточный домашний арест с обязательством носить электронный браслет.

Фигуранты заявляют, что непричастны к убийству.

22 мая 2020 года полиция уведомила защиту подозреваемых об окончании досудебного расследования.

Шевченковский райсуд Киева принял решение, что судить Антоненко, Дугарь и Кузьменко будут с участием присяжных. Первое заседание по существу состоялось 28 сентября.

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