Сегодня Украина защищает не только самого себя, но и всю демократическую Европу – МИД

В МИД сообщили, что во время войны более 8 млн украинцев были убиты или умерли от голода, а более 7 млн воевали против нацистов в рядах союзников.

“Наши соотечественники были на передовой – с самого начала до окончательной победы. Это история о разрушении, смерти и дезинформации – большой лжи, которая разжигает вражду, уничтожает и убивает. В течение многих десятилетий мы надеялись, что война больше никогда не придет на украинскую землю. Но в 2014 году Россия начала военную агрессию против Украины и оккупировала часть нашей территории. Сегодня Украина защищает не только самого себя, но и всю демократическую Европу. Ту Европу, которая появилась на руинах Второй мировой войны и была объединена главной идеей “Никогда снова”, – заявили в министерстве.

https://www.facebook.com/UkraineMFA/videos/2874246386033593/

Контекст:

До 2015 года в Украине на официальном уровне 9 мая отмечался День Победы, но в 2015 году Верховная Рада внесла изменения в законодательство: 8 мая был установлен День памяти и примирения в честь всех жертв Второй мировой войны, а 9 мая – День победы над нацизмом во Второй мировой войне.

Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к Российской Федерации не признается Украиной и большинством стран мира.

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства. По данным ООН, за время конфликта погибло около 13 тыс. человек.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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