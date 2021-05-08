 

На горе Поп Иван Черногорский ночью выпало до 20 см снега

08.05.2021, 11:26, Новости дня
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“По состоянию на 09.30 на горе Поп Иван Черногорский облачно с прояснениями, ветер юго-западный 4 м/с. Температура воздуха -3 °С. За ночь выпало до 20 см. снега”, – говорится в сообщении.

https://www.facebook.com/chornogora.rescue112/posts/2270877933045293

Контекст:

Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям предупредила о сильном ветре и заморозках в Украине. В частности, ночью 9-го и 10 мая в западных, северных, центральных [регионах], ночью 10 мая и в восточных и южных областях на поверхности почвы – заморозки 0…-4 °C.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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