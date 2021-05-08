Взошли на трон: как Шарлотта Казираги, Китти Спенсер и Беатрис Борромео стали амбассадорами Домов моды

Шарлотта Казираги, Chanel

Внучка Грейс Келли, племянница князя Монако Альбера II, Шарлотта в 2012 году снялась для книги Карла Лагерфельда и Карин Ройтфельд The Little Black Jacket. С тех пор ее дружба с Домом стала только крепнуть, и нередко Казираги выбирала для важных выходов именно Chanel. Например, на вечеринке после свадьбы с Димитрием Рассамом в 2019 году она появилась в атласном кутюрном платье бренда с открытыми плечами.

Позднее, с 1 января 2021 года, Шарлотта официально вступила в должность амбассадора Chanel. Первой миссией на новом посту стало участие в рекламной кампании весенне-летней коллекции pret-a-porter, созданной креативным директором Виржини Виар. Съемки проходили в том числе на знаменитой вилле La Vigie, расположенной неподалеку от курорта Рокбрюн-Кап-Мартен. Здесь часто останавливался Карл Лагерфельд, друживший с матерью Шарлотты — принцессой Каролиной. Здесь же состоялся прием по случаю свадьбы Казираги и Рассама. Я практически родилась в одежде Дома. Вспоминаю снимок, на котором мама, беременная мной, позирует в Chanel рядом с Карлом Лагерфельдом”, — говорит Шарлотта, отмечая, что благодаря ему с юного возраста влюблена в поэзию. Эта любовь отразилась в проекте Rendez-vous litteraires rue Cambon — литературных салонах, которые Казираги и Виар будут проводить в течение года.

Шарлотта Казираги на съемках рекламной кампании весенне-летней коллекции pret-a-porter-2021. Фотографы — Инез ван Ламсвеерде и Винуд Матадин

Китти Спенсер, Dolce & Gabbana

Dolce & Gabbana, племяннице принцессы Дианы и двоюродной сестре принцев Уильяма и Гарри пришлось пройти большой путь. Если точнее — путь по подиуму, поскольку леди Спенсер нередко — и не без удовольствия — дефилировала на показах итальянского Дома. В 2017 и 2018 годах Китти принимала участие в шоу Dolce & Gabbana в рамках Недели моды в Милане, а также открывала показ Alta Moda на озере Комо. В 2018 году в британской королевской семье случилось важное событие: принц Гарри взял в жены Меган Маркл. Нетрудно догадаться, наряд какого бренда выбрала для свадьбы Спенсер: в Виндзорском замке она появилась в зеленом платье Dolce & Gabbana с цветочным узором.

Рады приветствовать Китти в семье Dolce & Gabbana. Нас сразу покорили ее харизматичность и яркость. Огромное удовольствие наблюдать, как она носит наши изделия, как интерпретирует их в рамках собственного стиля”, — отметили Доменико Дольче и Стефано Габбана после того, как объявили Спенсер амбассадором Дома. Эмоциями поделилась и сама Китти: Доменико и Стефано воспевают самое важное в жизни — семью, радость, красоту, цвет, любовь. Работа с ними — это всегда новый опыт, уникальная возможность заново открыть для себя итальянскую культуру, искусство, ремесло, стиль жизни. Когда я ношу созданные ими вещи, чувствую их страсть и вижу в зеркале лучшую версию себя”.

Китти Спенсер в съемке Dolce & Gabbana, 2021 год

Беатрис Борромео, Dior

Когда-то представительница знатного итальянского рода Борромео, Беатрис работала моделью и дебютировала в этой роли в 16 лет. Теперь она — журналистка, писательница, основательница продюсерской компании Astrea Films и жена Пьера Казираги, племянника князя Монако Альбера II. Но далеко от мира моды Беатрис не ушла: она сотрудничала с несколькими брендами, а в 2021 году стала официальным амбассадором Dior. Настоящая икона элегантности, Беатрис показывает новые грани женственности, которой так дорожит Мария Грация Кьюри”, — отметили представители Дома после объявления о назначении Борромео.

Впервые в новой роли Беатрис появилась на показе весенне-летней коллекции haute couture, который прошел в виртуальном формате. На фото Борромео позировала в джинсовом комбинезоне бренда. Ранее она тоже нередко выгуливала” наряды Dior: на Гран-при Монако в 2019 году Беатрис появилась в кремовом платье в горошек, а за два месяца до этого на Балу роз — благотворительном ужине в поддержку фонда княгини Грейс Келли — блистала в мерцающем наряде с открытой спиной. В платье Dior Беатрис появилась и на первом светском мероприятии после прошлогоднего весенне-летнего карантина. Вместе с мужем они стали гостями вечера Натальи Водяновой в Каннах — тогда Борромео сочетала наряд с сандалиями на плоском ходу. Мне нравится быть элегантной, но важно чувствовать себя комфортно”, — говорит Беатрис о собственном стиле.

Беатрис Борромео на показе Dior, 2021 год