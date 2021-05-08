Ученые научились стирать неприятные воспоминания

Ученые в области нейробиологии научились стирать неприятные воспоминания из памяти. В ходе проведения исследования специалисты поняли, что они не исчезают, как папка с рабочего стола на ПК. Сканер DecNef помогает подавить естественные реакции, происходящие в мозге.

Аппарат исследователи разработали в рамках научной работы. По их словам, само существование сканера может стать поводом для критики. Все дело в том, что появляются серьезные этические проблемы, поскольку люди не готовы понять то, что робот способен изменить их личность.

Уникальная технология получила название DecNef. Она была создана с целью лечения людей, имеющих посттравматический синдром. В основе нее лежат специальные импульсы, похожие на те, которые присутствуют в аппарате МРТ.

Сканер фиксирует различные изменение в мозге, а собранная информация передается на анализ ИИ. В результате робот вырисовывает определенные участки органа в тот момент, когда человек пытается что-то вспомнить. На следующем этапе активность в одном участнике мозга меняется на другую. В итоге человек думает, что определенные события с ним и вовсе не происходили. Таким образом, получается обмануть мозг.

Источник: www.dailystar.co.uk