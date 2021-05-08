 

Зеленский: День памяти и примирения у нас – не на замену 9 мая, а чтобы сохранить и понять историю полнее

08.05.2021, 10:32, Новости дня
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“Когда мы говорим “никогда снова”, имеем в виду прежде всего очень конкретное “никогда не забыть”. Поэтому и отмечается во многих странах этот День – памяти и примирения. И у нас это не на замену 9 мая, а чтобы сохранить и понять историю полнее. Потому что она – общая, одна на всех в мире. Чтобы никогда не забыть, что нацизм был абсолютным злом. И любой из тех, кто пытается оправдывать его, заслуживает только осуждения”, – заявил президент.

Он подчеркнул, что украинцы вместе с десятками других народов воевали против нацизма.

“Вместе с россиянами, поляками, белорусами, евреями, грузинами, армянами, британцами, американцами, французами и многими другими. И точно не для того, чтобы война уносила жизни наших людей 76 лет спустя. Никогда не забыть, что Вторая мировая стала самой страшной в истории человечества. Поэтому были созданы международные институты и правила для поддержки глобального мира. Уважать их – обязанность всех людей, а особенно – руководителей государств и других политиков. И чтобы никогда не забыть, что мир теряется очень легко. И это настоящее счастье, когда удается его восстановить. Помним. Побеждаем. И ценим жизнь. Вечная память погибшим во Второй мировой войне! Никогда снова!” – написал глава государства.

https://www.facebook.com/zelenskiy95/posts/2810800435836981

Контекст:

До 2015 года в Украине на официальном уровне 9 мая отмечался День Победы, но в 2015 году Верховная Рада внесла изменения в законодательство: 8 мая был установлен День памяти и примирения в честь всех жертв Второй мировой войны, а 9 мая – День победы над нацизмом во Второй мировой войне.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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