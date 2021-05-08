Для сохранения целостности московской брусчатки в параде Победы примет участие военная техника из ваты

Мэрия Москвы подала жалобу на министерство обороны из-за испорченной инфраструктуры и дорожного покрытия во время репетиции парада тяжелой военной техники на 9 мая.

В жалобе указано, что проезд тяжелых машин может окончательно повредить брусчатку и асфальт на Красной площади, чей ремонт не предусмотрен бюджетом.

Во избежание порчи вида площади для туристов и гостей столицы Минобороны предложило заменить настоящую технику реалистичными макетами из папье-маше и ваты. Более 200 единиц техники были выполнены из бумаги и раскрашены в камуфляжные цвета. Из-за легкости конструкции двигатель с шасси пришлось заменить на педальные велосипеды и самокаты, которыми будут управлять опытные механики.

Вата оказалась настолько гибким в использовании материалом, что из неё также сделали макеты пусковых установок МБР “Тополь-М” в масштабах 1 к 1, а благодаря отсутствию тягачей, были сэкономлены средства на топливо и транспортировку.

– Без ваты парад ко Дню Победы 9 мая мог и не состояться. Это разумное решение для сохранения целостности покрытия в центре Москвы и экономии на переброске техники. Вот бы еще самолеты из папье-маше делать, цены бы не было. Ветераны могут поблагодарить вату за парад на 9 мая, который обязательно состоится, — прокомментировал событие генерал Геннадий Рашкин.

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