 

Российский комплекс «Окно-М» зафиксировал повышенную космическую активность

08.05.2021, 9:54, Новости дня
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Оптико-электронный комплекс «Окно-М» засек в 2021 году рост космической деятельности, за четыре месяца он проконтролировал движения около 30 тыс. космических объектов, сообщили в Минобороны.

«Российский оптико-электронный комплекс обнаружения космических объектов «Окно-М», расположенный в Таджикистане в горах Санглок (горная система Памир) на высоте 2,2 тыс. метров над уровнем моря, за четыре месяца 2021 года обеспечил контроль движения около 30 тыс. космических объектов», – отметили в ведомстве, передает РИА «Новости».

Комплекс позволяет контролировать космические объекты на орбитах в диапазоне высот от 120 до 50 тыс. километров. Причем на максимальной дальности комплекс способен обнаруживать объекты, размер которых не превышает теннисный мяч, отметили в ведомстве.

В 2020 году на основе информации от «Окна-М» «был обеспечен контроль более 25 тыс. космических объектов».

Комплекс «Окно» был поставлен на опытно-боевое дежурство с 1999 года. После модернизации в 2014 году комплекс получил обозначение «Окно-М», его дальность обнаружения повысилась на 10 тыс. километров (с 40 тыс. до 50 тысяч). В состав комплекса входят современные оптико-электронные станции обнаружения и сбора информации, телевизионная аппаратура обнаружения и вычислительные средства нового поколения, созданные на основе отечественной элементной базы. Комплекс использует в качестве носителей информации сигналы, получаемых в результате отражения солнечного излучения от космических объектов. Работа «Окна-М» полностью автоматизирована.



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