 

В Севастополе провели реконструкцию штурма Сапун-горы

08.05.2021, 9:54, Новости дня
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В день годовщины легендарного штурма Сапун-горы, в Музее героической обороны и освобождения Севастополя состоялись две военно-исторические реконструкции, в рамках всероссийского проекта «Победители. Май 1945». В фестивале приняли участие более 100 реконструкторов из разных регионов России.

Ко Дню Победы представители общероссийского движения «Росрекон» проводят комплекс военно-исторических мероприятий. По всей стране реконструкторы подготовили праздничную программу: интерактивные площадки, открытые уроки, военно-исторические реконструкции и фестивали. Одним из участников проекта «Победители. Май 1945» стал Севастополь, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

В реконструкции сражений «Героическая оборона Севастополя» и «Штурм Сапун-горы» участвовали более десяти единиц военной техники военных времен, легендарная «Катюша» и самоходка Су-76 из экспозиции Музея обороны Севастополя. Зрителям продемонстрировали налет авиации, артиллерийскую дуэль и рукопашную схватку советских морпехов с солдатами Вермахта. Также на фестивале работали интерактивные площадки с выставкой обмундирования и вооружения советских солдат. Зрителями стали порядка 2 тыс. человек.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев отметил, что Сапун-гора является символом освобождения города-героя, торжества справедливости и железной воли русских солдат и матросов к победе.

Трансляции реконструкций можно увидеть 8 и 10 мая в 15.00 мск на страницах социальных сетей АНО «Агентство развития внутреннего туризма» в группах ВКонтакте, Facebook и на Youtube-канале.

Мероприятия организовано АНО «Агентство развития внутреннего туризма» совместно с Музеем героической обороны и освобождения Севастополя при поддержке Министерства Культуры России, совместно с региональными отделениями Севастополя, Крыма и Московской области ООД РОСРЕКОН.



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