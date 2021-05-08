Мясников назвал встречающийся только у мужчин признак рака

Доктор Александр Мясников назвал признак рака, который может встречаться только у мужчин. Речь идет о железодефицитной анемии. Она может быть симптомом онкологии ЖКТ.

Пониженный уровень гемоглобина в крови у женщин объясняется регулярной менструацией. У мужчин не происходят подобные процессы, поэтому нужно искать причину данного состояния. В любом случае необходимо обследовать ЖКТ. Там может быть язва или же опухоль.

При любой форме анемии мужчинам важно обращаться к врачу и проходить обследования. Медик направит пациента на колоноскопию и гастроскопию, чтобы не пропустить полип, язву или рак.

В целом анемия несет одинаковую опасность, как для женщин, так и для мужчин. Пониженный уровень гемоглобина заставляет насторожиться.

Источник: ria.ru