 

Мясников назвал встречающийся только у мужчин признак рака

08.05.2021, 9:40, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Доктор Александр Мясников назвал признак рака, который может встречаться только у мужчин. Речь идет о железодефицитной анемии. Она может быть симптомом онкологии ЖКТ.
Пониженный уровень гемоглобина в крови у женщин объясняется регулярной менструацией. У мужчин не происходят подобные процессы, поэтому нужно искать причину данного состояния. В любом случае необходимо обследовать ЖКТ. Там может быть язва или же опухоль.

При любой форме анемии мужчинам важно обращаться к врачу и проходить обследования. Медик направит пациента на колоноскопию и гастроскопию, чтобы не пропустить полип, язву или рак.

В целом анемия несет одинаковую опасность, как для женщин, так и для мужчин. Пониженный уровень гемоглобина заставляет насторожиться.

Источник: ria.ru



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

19.02 / Анна Калашникова призналась, сколько она платит в месяц за коммунальные услуги

30.10 / Мнение: Естественный ход

26.03 / Курбан Омаров подтвердил третью беременность супруги Ксении Бородиной

07.07 / Васильев показал свою квартиру: Пространство серебряного века

03.07 / Мнение: Как открывались главные музеи России. Не после карантина, а по-настоящему

13.02 / «Своими движениями сделают его пульсирующим»

19.10 / Пашинян: Мы готовы дать России 12 баллов на Евровидении

09.08 / «Вы почему прячетесь от людей?»

28.01 / Мнение: Застучали

08.01 / «Фейерверкер»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика