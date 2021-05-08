 

С начала мая украинские военные сбили на Донбассе два беспилотника оккупантов – штаб ООС

08.05.2021, 9:38, Новости дня
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“Первый такой случай произошел 3 мая на Светлодарском направлении, недалеко от поселка Новолуганское. Сбитый беспилотник был переоборудован для сброса боеприпасов и осуществления дистанционного минирования. Он содержал компоненты, произведенные на предприятиях военного назначения Российской Федерации”, – говорится в сообщении.

Еще один беспилотник украинские военные сбили 6 мая.

“На Мариупольском направлении, вблизи поселка Гранитное беспилотник противника, который вел воздушную разведку, был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы и сбит огнем из стрелкового оружия. Как оказалось, этот БПЛА типа “Тахион” изготавливается ООО “Ижмаш – Беспилотные системы” РФ. Он находится на вооружении сухопутных войск государства-агрессора”, – отметили в штабе.

В пресс-центре подчеркнули, что эти факты являются доказательствами агрессии РФ против Украины.

“Указанные БПЛА будут использованы как доказательство причастности России к военному конфликту на Востоке Украины”, – заявили в штабе.

https://www.facebook.com/pressjfo.news/posts/1113442592481689

Контекст:

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.

В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Штаб операции Объединенных сил неоднократно сообщал, что противник ведет снайперский огонь. 1 апреля в Офисе президента Украины рассказали, что с начала 2021 года российско-оккупационные войска на Донбассе нарушили режим прекращения огня более 570 раз.

В 2021 году у украинских военных уже не менее 37 боевых потерь, говорил бывший главнокомандующий ВСУ генерал Виктор Муженко “ВВС News Україна” в интервью, которое было опубликовано 1 мая.

С момента объявления режима прекращения огня 27 июля 2020 года в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе погибло 99 военнослужащих, сообщали в ВСУ 7 мая.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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