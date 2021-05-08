 

ГСЧС предупредила о заморозках и сильном ветре в Украине

08.05.2021, 9:38, Новости дня
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“8 мая утром и днем в Украине порывы северо-западного ветра 15-20 м / с (I уровень опасности, желтый). Ночью 9 и 10 мая в западных, северных, центральных [регионах], ночью 10 мая – и в восточных и южных областях на поверхности почвы – заморозки 0…-4 °C”, – заявили в ГСЧС.

В Киевской области 8 мая днем ожидаются порывы ветра 15-18 м/с (I уровень опасности, желтый).

“Ночью 9-го и 10 мая на поверхности почвы ожидаются заморозки 0… -4 °C. В Киеве 8 мая днем –порывы ветра 15-18 м/с (I уровень опасности, желтый)”, – сообщили в ГСЧС,


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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