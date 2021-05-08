Антоненко о деле Шеремета: Настоящих преступников полиция или не могла найти, или не хотела

“Почему я оказался за решеткой – всем известно. Настоящих преступников полиция или не могла найти или не хотела. Тогда определенные люди приняли решение построить детективную историю и изложить ее народу словно истину. К сожалению, нам в этой истории была уготована роль актеров. Мы продолжаем ее выполнять и сейчас – против нашей воли”, – рассказал он.

По словам Антоненко, его должна были отпустить сразу же после того, как выяснился его рост, который не подходил под описание преступника, попавшего на камеру видеонаблюдения.

“Они должны были сразу отпустить и извиниться, но они засекретили. Они должны были продолжать держать имидж своей вымышленной истории. В содержании нас длительное время под стражей и круглосуточным арестом было три причины. Первая и главная причина – создать в обществе ложное воображение о виновности. Не секрет, что большинство людей воспринимает решение о мерах, как критерий наличия объективных доказательств вины”, – уверен ветеран.

Антоненко упомянул, что министр внутренних дел Арсен Аваков в различных интервью говорил, что “содержание его под стражей означает, что судьи и присяжные где-то видят его вину”.

“Есть еще два важных обстоятельства, почему нас с Юлей (детский врач и фигурантка дела Юлия Кузьменко. – “ГОРДОН”) держат под стражей и под арестом. Чтобы мы не могли пройти под теми же видеокамерами и продемонстрировать разницу в походке и росте. Второе – боятся прохождения нами полиграфа у независимых компетентных экспертов. Почему меня в конце концов освободили? Как я уже говорил, хотелось бы думать, что это справедливое решение суда. Но кроме моих защитников, здесь огромную роль сыграла поддержка гражданского общества”, – добавил он.

Контекст:

Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате подрыва машины, принадлежавшей сооснователю издания “Украинская правда”, гражданской жене журналиста Алене Притуле. Прокуратура квалифицировала инцидент как умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих людей.

12 декабря 2019 года Аваков сообщил о задержании подозреваемых в причастности к убийству Шеремета. Позже в тот же день Нацполиция назвала имена вероятных причастных: это военная медсестра Яна Дугарь, военнослужащий и музыкант Антоненко и детский врач и волонтер Кузьменко. Все они были арестованы, позже Дугарь и Кузьменко смягчили меру пресечения и выпустили из СИЗО.

Антоненко находился под стражей с 14 декабря 2019 года. Последний раз срок действия меры пресечения продлевали 23 марта 2021 года. 30 апреля Шевченковский районный суд Киева отпустил его под круглосуточный домашний арест с обязательством носить электронный браслет.

Фигуранты заявляют, что непричастны к убийству.

22 мая 2020 года полиция уведомила защиту подозреваемых об окончании досудебного расследования.

Шевченковский райсуд Киева принял решение, что судить Антоненко, Дугарь и Кузьменко будут с участием присяжных. Первое заседание по существу состоялось 28 сентября.

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