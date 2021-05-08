Госдума приняла закон о штрафах для автомобилистов, не предусмотренных ПДД

Депутаты Госдумы приняли в третьем чтении изменения в Кодекс об административных правонарушениях.

Раздел штрафов за нарушение правил дорожного движения будет дополнен пунктом «Иные нарушения, не указанные в ПДД». Он предусматривает введение дополнительных штрафных санкций из принципа целесообразности, определяемого должностным лицом – инспектором ГИБДД.

Среди причин, которые могут побудить инспекторов выписать штраф, неопрятный вид водителя, сомнительные пассажиры, перевозка грузов, не предназначенных, по его мнению, для легковых автомобилей (мебель, бытовая техника, надувные лодки и байдарки), неработающий радиоприёмник или автомагнитола, отсутствие свободного места в бардачке.

Закон освобождает инспектора от обязательства пояснять причину нарушений водителю и предписывает автомобилисту безукоснительно выполнить требование.

Штраф за такие нарушения будет колебаться в пределах 1000 – 10 000 рублей. Сумма будет возрастать с каждым последующим проступком. Помимо этого, водителю будут начисляться штрафные баллы, за перебор которых он может лишиться прав на управление транспортным средством.

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