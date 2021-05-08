 

Мясников назвал характерный для мужчин признак рака

08.05.2021, 9:00, Новости дня
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Признаком онкологии, который встречается только у мужчин, может быть железодефицитная анемия, сообщил врач и ведущий Александр Мясников в эфире телеканала «Россия 1».

Он пояснил, что пониженный уровень гемоглобина в крови у женщин объясняется регулярными кровопотерями по естественным причинам.

«У мужчин этого, слава богу, нет, и поэтому если мы видим у мужчины железодефицитную анемию, сразу надо подумать, в чем причина. И у женщин надо думать, но у них она на лицо. (…) У мужчин это значит в любом случае потерю из желудочно-кишечного тракта. А это либо язва, либо даже онкология», – передает слова Мясникова РИА «Новости».

Врач отметил, что мужчинам следует обратиться к врачу при любой степени железодефицитной анемии.

«Мужчины, для вас нет ненормального гемоглобина. Если он снижен, [нужно идти] к врачу: гастроскопия, колоноскопия. Не пропустите рак, полип, язву», – подчеркнул медик.

По словам Мясникова, анемия одинакова опасна для мужчин и женщин, но пониженный уровень гемоглобина обуславливают разную настороженность. Анемия (малокровие) – возникает в процессе снижения уровня гемоглобина в крови.

Ранее Мясников рассказал, что образование тромбов один из сигналов, которые сообщают о наличии онкологических заболеваний.



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