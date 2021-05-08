Тайна бесследного исчезновения писательницы, прославившейся как девочка-вундеркинд

Она просто растворилась в воздухе в юном возрасте, лишив мир неизвестно сколько еще литературных шедевров в процессе. Мы, вероятно, никогда не узнаем точно, что с ней случилось, и это исчезновение остается странным, и, вероятно, никогда не будет раскрыто.

Люди нередко исчезают бесследно самым загадочным образом, но некоторые из таких случаев привлекают всеобщее внимание тем, что они происходили с людьми, которые с самого детства приковывали к себе повышенное внимание из-за своих необычных талантов.

Одно из самых странных дел подобного рода это исчезновение женщины, которая прославилась как чрезвычайно литературно одаренный ребенок-вундеркинд.

Барбара Ньюхолл Фоллетт родилась в 1914 году в Ганновере, штат Нью-Гемпшир (США) в семье, славной своей любовью к литературе. Ее отец Уилсон Фоллетт был литературным редактором, критиком и преподавателем университета, а ее мать была известной в те годы детской писательницей Хелен Томас Фоллетт.

Юную Барбару с первых лет ее жизни окружала соответствующая атмосфера, причем она не подавляла ее – девочка росла очень активной, даже эксцентричной, много проводила времени на природе, и конечно же очень рано начала сочинять и писать свои собственные "книги".

Еще когда Барбара была совсем маленькой, у нее появилась компания собственных воображаемых друзей, с которыми она общалась на придуманном ею же языке под названием "фарксоо" (Farksoo) и которые жили в отдельном мире под названием Фарксолия.

В 4 года Барбара уже вовсю сочиняла и писала стихи и истории об этом мире и ее друзьях, а в 1927 году, когда ей было 12 лет, вышла ее первая полноценная книга "Дом без окон". Это был довольно большое сочинение, которое она писала с 8 лет и которое было очень хорошо принято критиками. Именно после него слава Барбары как ребенка-вундеркинда начала широко распространяться по всей стране.

Барбара стала появлялась на обложках журналов и на радио-шоу, ее просили дать рецензию на другие книги. Тем временем она продолжала писать, выпустив свой следующий роман "Путешествие Нормана Д." в 1928 году, который также получил широкое признание и отметил ее как литературную силу, с которой нужно считаться, несмотря на ее очень молодой возраст.

К сожалению, в том же году она пережила тяжелую семейную драму, когда ее отец, с которым она была очень близка, бросил ее мать ради другой женщины. Это очень сильно повлияло на девушку. Отсутствие отца в ее жизни лишило Барбару желания писать – он во многих отношениях был ее музой, и ее творчество сошло на нет, пик ее карьеры был достигнут в 14 лет и дальше лишь снижался.

Не помогло и то, что всю свою юность она провела в комнате, строча на пишущей машинке, в то время как другие молодые люди знакомились и весело проводили время друг с другом. У Барбары не оказалось друзей и ее поддерживала лишь ее мать.

Чем больше Барбара писала, тем больше она понимала, что в ее жизни нет ничего, кроме писательской деятельности, и от этого впадала во все большую депрессию.

"Мои сны переживают смертельные шквалы. Я думала, что все они благополучно похоронены, но иногда они шевелятся в могиле, вызывая у меня боль в сердце. Я имею в виду не конкретный сон, вы понимаете, а всю их сияющую стаю вместе – с их радужными крыльями, яркими, парящими, великолепными, возвышенными. Они умирают перед стальными копьями и стрелами мира Времени и Денег", – писала Барбара.

Когда ей исполнилось 16 лет, Барбара и ее мать переехали в Нью-Йорк, и там их жизнь стала еще более тяжелой. Это было во время Великой депрессии и ее отец мало что сделал, чтобы оказать им финансовую поддержку. Барбара устроилась на работу секретарем, и хотя она продолжала в какой-то степени писать, искры вдохновения у нее просто больше не было, и она не могла опубликовать ничего из написанного.

Она также не могла найти и настоящего счастья в любви до 1931 года, когда она встретила человека по имени Никерсон Роджерс, который разделял ее любовь к природе и за которого она вскоре вышла замуж. Какое-то время Барбара была по настоящему счастливой: они вдвоем отправлялись на пешие экскурсии по всей Европе и гуляли по Аппалачской тропе от Катадина до границы с Массачусетсом.

Этот период подарил Барбаре желаемое вдохновение и в 1934 году они осели в Бруклине, штат Массачусетс, где Барбара написала книгу "Затерянный остров" и рассказ о путешествии по Аппалачской тропе под названием "Путешествие без осла". Книги были хорошо оценены, хотя былую писательскую славу Барбаре вернуть не удалось.

Тем не менее, тогда она почувствовала прилив сил, но увы, это длилось недолго. Ее брак начал медленно портиться, и она начала подозревать, что Роджерс ей изменяет. В это время она вообще перестала писать.

Вечером 7 декабря 1939 года, когда ей было всего 25 лет, она и Роджерс сильно поссорились, после чего Барбара вышла из квартиры, которую они снимали вдвоем, и куда-то ушла, пропав навсегда.

Она не взяла с собой ничего, кроме записной книжки, у нее было мало денег, и ожидалось, что она вернется назад, когда успокоится, но этого не произошло. Как ни странно, только через две недели Роджерс в конце концов позвонил в полицию с заявлением о том. что его жена ушла из дома и не вернулась, что, как он утверждал, произошло потому, что он все это время терпеливо ждал ее возвращения.

И только через 4 месяца Роджерс официально подал в полицию заявление об исчезновении Барбары. При этом он описал, что разыскивает Барбару Роджерс, а не Барбару Фоллетт, так что ни полицейские, ни прочие люди не связали это со все еще знаменитой девочкой-вундеркиндом. Если бы было иначе, возможно, что к поискам Барбары подключилось бы куда больше людей.

Лишь в 1966 году информация о том, что бесследно исчезла талантливая молодая писательница, попала в сми и стала известной широкому кругу людей. Но к тому времени Барбару никто не видел в течение двух десятилетий.

За все это время в полицию не поступало никаких зацепок или подсказок, хотя ее семья делала все возможное, чтобы найти ее, и даже ее отчужденный отец писал статью в The Atlantic, умоляя ее вернуться домой, в надежде, что дочь прочитает его обращение.

Мать Барбары в какой-то момент начала подозревать, что Роджерс имеет какое-то отношение к исчезновению ее дочери. В 1952 году она даже писала ему письмо:

"Все это молчание с вашей стороны выглядит так, будто вам есть что скрывать в связи с исчезновением Барбары. Вы не можете поверить, что я буду сидеть без дела в течение последних нескольких лет и не приложу всех усилий, чтобы выяснить, жива ли Барб или мертва, может быть, она находится в каком-то учреждении и страдает амнезией или нервным срывом."

Тем не менее, Роджерса никогда не подозревали и не допрашивали в связи с исчезновением Барбары Фоллетт. Было принято считать, что Барбара просто уехала куда-то, чтобы начать новую жизнь под новым именем. Однако, будь это так, разве она ушла бы, взяв с собой лишь записную книжку и никаких вещей из одежды?

Впрочем, в ее ранних литературных работах есть некоторые намеки, показывающие, что у нее возникали мысли об исчезновении и что она представляла себе это довольно романтичным образом. Вот так она писала в книге "Дом без окон":

"Она будет навсегда невидима для всех смертных, кроме тех немногих, у кого есть умы, чтобы верить, и глаза, чтобы видеть. Для них она всегда присутствует как дух природы – дух луга, наяд озер, нимфа леса."

Неужели Барбара Фоллетт в конце концов решила стать той нимфой в лесу, оставив позади все и весь свой потенциал, чтобы исчезнуть? Если да, то что с ней стало и куда она ушла? Ни у кого нет ни ответов, нет ни подсказки, ни тела.

Она просто растворилась в воздухе в юном возрасте, лишив мир неизвестно сколько еще литературных шедевров в процессе. Мы, вероятно, никогда не узнаем точно, что с ней случилось, и это исчезновение остается странным, и, вероятно, никогда не будет раскрыто.