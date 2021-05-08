 

Онлайн-петиция за отмену Олимпиады в Токио быстро набирает подписи

08.05.2021, 8:58, Новости дня
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Онлайн-петиция с призывом отменить летнюю Олимпиаду в Токио набирает всё больше подписей, передаёт CNN. Так, всего за первые два дня с момента её публикации под ней подписались почти 200 тыс. человек, говорится в статье.


Reuters

Онлайн-петиция с призывом отменить Олимпийские игры в Токио за последние несколько дней собрала почти 200 тыс. подписей, пишет CNN. Произошло это в то самое время, когда японская общественность выражает всё большую тревогу по поводу проведения Игр в условиях пандемии.

До начала летней Олимпиады, которая уже была отложена на год из-за коронавируса, осталось менее трёх месяцев, но все ещё остаются вопросы относительно того, как Токио может провести глобальное мероприятие, обезопасив при этом волонтёров, спортсменов, официальных лиц и местное население от COVID-19.

Только за первые два дня с момента запуска, онлайн-петиция под названием «Остановите Олимпийские игры в Токио» собрала более 187 тыс. подписей, вплотную подойдя к своей цели в 200 тыс. подписей.

Как отмечает CNN, согласно опросам общественного мнения в Японии, большинство населения выступает против предстоящих Игр, которые должны стартовать 23 июля.

Между тем организаторы уже неоднократно заявляли, что Олимпиада состоится, и даже опубликовали подробные протоколы по COVID-19 для спортсменов и официальных лиц.



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