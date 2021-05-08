 

Ольга Бузова после операции показала перебинтованные ноги

08.05.2021, 8:46, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Ведущая Ольга Бузова показала свои перебинтованные ноги после операции. Вчера теледива вышла на связь с поклонниками, рассказав, что находится в одной из столичных клиник.
За последние двое суток интерес к Ольге Бузовой, которая перенесла экстренную операцию, существенно возрос. Она подробно описала свое состояние после хирургического вмешательства. Знаменитость тяжело отходит от наркоза и постоянно плачет. К тому же у нее нет сил двигаться, артистка может дойти только до санузла. Ведущая уже извинилась перед поклонниками за то, что долго не появлялась в Сети.

В разделе «Истории» в социальной сети Instagram Бузова показала себя в больничной рубашке и перебинтованными ногами. К тому же она рассказала, что ничего не хочет есть, а за это ее ругают врачи. После операции у знаменитости держится высокая температура, ей делают уколы антибиотиков и обезболивающих.

Изображение взято с: Instagram @buzova86
В последней публикации Бузова отметила, что не собирается называть свой диагноз, потому что стала суеверной и решила данную информацию оставить при себе.

Источник: www.instagram.com



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

13.12 / Коронавирус: последние новости на сегодня, 13 декабря 2020 года

07.11 / Медики: Необычное состояние кожи может быть признаком диабета

08.09 / Телега и пятое колесо

30.09 / В Пензе новорожденного назвали Роскомнадзором

03.08 / Соколовский продемонстрировал «жестокое обращение» к своей новой возлюбленной

09.12 / Мнение: Техас и Арканзас потребовали отменить результаты выборов в США

24.06 / Авария с пострадавшими детьми попала на видео

25.02 / Просто не даст от неё уйти! – Личное мнение

20.04 / Что принесла реакция НАТО и ЕС на войска России на границе с Украиной?

29.07 / Ученые: Пессимисты рискуют умереть на два года раньше

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика