Ольга Бузова после операции показала перебинтованные ноги

Ведущая Ольга Бузова показала свои перебинтованные ноги после операции. Вчера теледива вышла на связь с поклонниками, рассказав, что находится в одной из столичных клиник.

За последние двое суток интерес к Ольге Бузовой, которая перенесла экстренную операцию, существенно возрос. Она подробно описала свое состояние после хирургического вмешательства. Знаменитость тяжело отходит от наркоза и постоянно плачет. К тому же у нее нет сил двигаться, артистка может дойти только до санузла. Ведущая уже извинилась перед поклонниками за то, что долго не появлялась в Сети.

В разделе «Истории» в социальной сети Instagram Бузова показала себя в больничной рубашке и перебинтованными ногами. К тому же она рассказала, что ничего не хочет есть, а за это ее ругают врачи. После операции у знаменитости держится высокая температура, ей делают уколы антибиотиков и обезболивающих.



Изображение взято с: Instagram @buzova86

В последней публикации Бузова отметила, что не собирается называть свой диагноз, потому что стала суеверной и решила данную информацию оставить при себе.

Источник: www.instagram.com