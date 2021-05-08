Проверить свое участие в качестве учредителя или руководителя организации поможет «Личный кабинет»
 

Проверить свое участие в качестве учредителя или руководителя организации поможет «Личный кабинет»

08.05.2021, 8:49, Детали
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В настоящее время в Ярославской области участились случаи мошеннических действий, в результате которых на граждан обманным путем регистрируются фирмы-«однодневки» либо оформляется фиктивное предпринимательство.

Имея доступ к электронному сервису ФНС России «Личный кабинет для физических лиц», можно проверить участие в качестве директора или учредителя фиктивной компании. Для просмотра сведений налогоплательщику необходимо во вкладке «Профиль» сервиса зайти в раздел «Участие в организациях».

Следует помнить, что за незаконное образование организаций, а также за предоставление документа, удостоверяющего личность, для регистрации фиктивных организаций и индивидуальных предпринимателей Уголовным кодексом Российской Федерации предусмотрена ответственность вплоть до лишения свободы на срок до пяти лет (статьи 173.1 и 173.2 УК РФ).

С помощью Личного кабинета также можно получить сведения о банковских счетах, справку о доходах физического лица по форме 2-НДФЛ, актуальную информацию об объектах движимого и недвижимого имущества, о наличии переплаты /задолженности по налогам, распечатывать квитанции на уплату налоговых платежей и уплачивать их онлайн. Кроме того, имеется возможность осуществлять сверку расчетов с бюджетом, а также заполнять и направлять в налоговую инспекцию декларацию 3-НДФЛ и другие возможности.

Доступ к интернет-сервису «Личный кабинет для физических лиц» осуществляется:

1. С помощью логина и пароля, указанных в регистрационной карте, которую можно получить лично в любой инспекции ФНС России. При обращении в инспекцию при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность;
2. С помощью учетной записи Единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА) – реквизитов доступа, используемых для авторизации на Едином портале государственных услуг.



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